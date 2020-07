Facebook Messenger peut désormais être protégé par Face ID

On a aujourd'hui toute notre vie, ou presque, sur nos smartphones. Il convient donc de protéger les données qui y sont présentes. Cela passe aussi par une protection des yeux indiscrets quand on prête son appareil. Les messageries instantanées doivent aussi l'être.

Le mois dernier, nous apprenions que Facebook testait une nouvelle fonctionnalité pour son application Messenger. Une fonctionnalité qui doit permettre aux utilisateurs de protéger leurs conversations via Face ID. Autrement dit, chaque fois qu’un utilisateur ouvre l’application, il est possible de cacher les messages via une authentification Face ID. De fait, seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir les messages de l’application.

La protection via Face ID de Facebook Messenger est officiellement disponible

La bonne nouvelle, aujourd’hui, pour celles et ceux qui se préoccupent de la sécurité et du respect de leur vie privée, est que cette prise en charge de Face ID est enfin disponible. Avec la dernière version de l’application Messenger pour iOS, les utilisateurs ont désormais l’option d’ajouter Face ID comme moyen de protection. Touch ID est aussi proposé, pour les anciens modèles d’iPhone qui ne sont pas équipés d’un système de caméra TrueDepth.

Rendez-vous dans les paramètres de l’application iOS pour l’application

La fonctionnalité en question est baptisée App Lock. Elle s’active directement depuis les paramètres de l’application. Pour les utilisateurs Android, il faudra attendre quelques mois encore avant de pouvoir profiter de App Lock. Pour l’heure, cette option est donc exclusive aux appareils iOS. Facebook avait introduit une fonctionnalité similaire dans son application WhatsApp en 2019. Et quand on sait que cette plate-forme appartient à Facebook, ce n’était pas une surprise d’apprendre l’arrivée de cette option dans Messenger.

Si vous souhaitez protéger vos conversations comme il se doit et que vous avez un appareil iOS, veillez donc à avoir la dernière version de l’application et à activer App Lock.