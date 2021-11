Facebook Messenger et Instagram seront chiffrés de bout en bout en 2023

Pas de chiffrement de bout en bout pour Facebook Messenger et Instagram avant le début de l'année 2023, au minimum.

Si vous vous inquiétez pour le respect de votre vie privée et craignez que vos messages sur les plates-formes de messagerie instantanée puissent être interceptés et lus par des yeux indiscrets, alors vous évitez probablement Facebook Messenger et Instagram pour vos messages les plus… confidentiels, dira-t-on. En effet, ces deux services n’ont pas mis en place de chiffrement de bout en bout. Mais cela devrait changer, si vous êtes suffisamment patient(e).

Pas de chiffrement de bout en bout pour Facebook Messenger et Instagram

Meta avait annoncé il y a quelque temps qu’elle allait introduire le chiffrement de bout en bout sur ces deux plates-formes en 2022, mais cette date vient d’être reportée à 2023. C’est en tous les cas ce qu’a déclaré la directrice de la sécurité de la firme de Menlo Park, Antigone Davis. Dans un article d’opinion pour le Telegraph, elle a déclaré que cette fonctionnalité n’arriverait qu’en 2023.

avant le début de l’année 2023, au minimum

L’article en question évoque les produits et services de Meta dans leur ensemble et ce que les équipes du géant mettent en œuvre pour rendre leur utilisation plus sûre. Antigone Davis raconte aussi comment l’entreprise utilise une “approche en trois phases” pour “éviter les nuisances” et donner aux utilisateurs davantage de contrôle : “Nous prenons notre temps pour faire les choses bien et nous n’avons pas l’intention d’achever le déploiement mondial du chiffrement de bout en bout par défaut sur tous nos services de messagerie avant quelque part durant l’année 2023.”

Cela ne signifie aucunement que l’une ou l’autre de ces plates-formes soit “dangereuse” pour envoyer ou recevoir des messages, mais si vous avez l’habitude d’avoir des conversations avec des échanges d’informations dites sensibles, vous feriez mieux de trouver une solution alternative. Ce n’est actuellement pas ce qui manque sur le marché. On pourrait ainsi citer WhatsApp, Telegram, Signal et bien d’autres.