Facebook Messenger et Instagram obtiennent à leur tour les messages éphémères

Les plates-formes de messagerie instantanée sont extrêmement populaires ces dernières années. Elles regorgent de fonctionnalités. Parmi celles-ci, il y a les messages éphémères, qui disparaissent automatiquement après un certain temps...

On dit souvent que internet conserve une trace de tout ce que l’on y fait. Y compris des messages que l’on envoie. Mais ce qui fut vrai il y a quelques années ne l’est plus nécessairement aujourd’hui. Aujourd’hui, il est possible d’annuler l’envoi d’un message ou d’envoyer un message éphémère, lequel disparaîtra de lui-même automatiquement après un certain temps. Et les utilisateurs de Instagram ou Facebook Messenger seront certainement intéressés d’apprendre que cette dernière fonctionnalité vient justement d’arriver sur ces deux plates-formes.

Messenger et Instagram accueillent un Vanish Mode

Annuler l’envoi d’un message sur Messenger ou Instagram n’est pas à proprement parler une nouvelle fonctionnalité mais Facebook introduit aujourd’hui la possibilité de définir des messages comme éphémères. Cela étant dit, le fonctionnement n’est pas similaire à celui de Snapchat où les messages disparaissent après un délai prédéfini. Cette fois, il s’agit d’un mode de discussion différent, une sorte de bulle dans laquelle tous les messages envoyés disparaissent dès que l’on ferme ladite discussion.

Pour des messages qui disparaissent dès la conversation fermée

Cela signifie que les utilisateurs peuvent créer des conversations totalement secrètes lorsqu’ils activent le “Vanish Mode”. Une fois l’opération terminée, il suffit de fermer la conversation en question pour revenir à une discussion classique. Selon le communiqué de Facebook, “nous avons conçu le Vanish Mode en gardant à l’esprit la sécurité et le choix, pour que vous puissiez contrôler toute l’expérience. Seuls les gens avec qui vous êtes en contact peuvent utiliser le Vanish Mode avec vous dans une conversation. Le Vanish Mode fonctionne aussi uniquement sur votre accord, c’est vous qui choisissez d’activer ce mode avec quelqu’un. Et si quelqu’un prend une capture d’écran de votre conversation pendant que le Vanish Mode est activé, vous en serez informé.”

Cette nouvelle fonctionnalité fait directement écho à une option assez proche introduite par Facebook dans WhatsApp. Sur cette plate-forme, il s’agit d’ailleurs davantage de messages éphémères au sens de Snapchat. Une fois ce mode activé, les messages viennent s’effacer automatiquement après un certain temps. Mais le concept reste le même, offrir un moyen de ne laisser aucune trace de sa conversation.