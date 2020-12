Facebook Messenger et Instagram en fonctionnement limité en Europe

L'Europe a décidé d'agir assez différemment des États-Unis, notamment, en ce qui concerne les données personnelles et, par extension, les libertés offertes aux plates-formes sociales. Cela a des conséquences directes sur l'expérience utilisateur.

Vous n’êtes pas sans savoir que l’Europe voit la gestion des données personnelles numériques assez différemment des géants du web actuels, c’est le moins que l’on puisse. L’Europe a lancé un grand combat visant à assurer une certaine protection de ces données et les géants n’ont plus d’autre choix que de se plier aux règles en place, sous peine potentiellement de perdre leur marché européen. Cela a des conséquences directes sur l’expérience utilisateur sur tel ou tel produit. Et notamment sur ceux de Facebook.

Facebook limite certaines fonctionnalités de Messenger et Instagram

Si vous vivez en France, ou plus généralement en Europe, et que vous utilisez le service de messagerie de Facebook et/ou les plates-formes de media sociaux comme Messenger ou Instagram, vous avez peut-être remarqué un message informant que ces applications ont désormais certaines fonctionnalités limitées. Et si c’est le cas, soyez rassuré(e), vous n’êtes pas seul(e). Tous les utilisateurs en Europe sont impactés.

Le temps que les nouvelles lois européennes de protection de la vie privée soient mises en place

Et cela n’a rien à avoir avec un éventuel problème technique. Il s’agit simplement ici d’une réponse du géant américain aux lois européennes sur la protection des données personnelles qui sont actuellement en train d’être renforcées. Pour s’assurer que Facebook se plie effectivement à ces lois, la firme de Menlo Park a pris la décision de limiter certaines fonctionnalités de Messenger et d’Instagram en attendant de savoir ce qu’elle peut faire ou non.

Cela étant dit, ces deux applications fonctionneront la plupart du temps comme avant. Cela signifie que vous pouvez tout à fait continuer d’utiliser Messenger et Instagram pour vos messages, mais certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles temporairement. Il s’agit notamment de la création de sondages, de donner des pseudos aux contacts de votre liste d’amis, etc.

Dans un communiqué transmis à la BBC, Facebook déclarait : “Nous sommes encore en train de déterminer la meilleure manière de faire revenir ces fonctionnalités. Cela prend du temps de repenser des produits pour que ceux-ci fonctionnent sans le moindre accroc pour les utilisateurs tout en respectant les nouvelles régulations.” Difficile de savoir combien de temps ces limitations fonctionnelles resteront en place mais il va falloir faire avec.