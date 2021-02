Facebook Messenger est disponible en réalité virtuelle sur les casques Oculus

La réalité virtuelle permet de réaliser bien des choses étonnantes. Mais il faut aussi pour la rendre populaire pouvoir y réaliser des actions plus classiques.

Quand on pense à la réalité virtuelle, on pense d’abord à plonger dans des mondes totalement dingues, à profiter d’expérience hautement immersives. On ne pense pas nécessairement à regarder un simple film ou un épisode de série TV ou même à discuter comme on le ferait sur un smartphone. Il faut pourtant, semble-t-il, que ces actions soient possibles via un casque de réalité virtuelle. C’est tout du moins ce que pense Facebook avec Messenger.

Facebook Messenger est disponible sur les casques Oculus

La réalité virtuelle est une technologie formidable et extrêmement divertissante. Celle-ci permet de plonger les utilisateurs dans des mondes virtuels, ce qui est parfait pour le jeu vidéo. Nous avons aussi déjà eu de multiples exemples montrant comment cela peut être thérapeutique. Et désormais, si vous avez un casque de réalité virtuelle Oculus, vous pourrez discuter avec vos proches et amis puisque Facebook vient de finaliser l’intégration de son service Messenger sur cette plate-forme.

Pour discuter avec ses proches sans quitter son environnement de réalité virtuelle

Cela signifie que si vous vouliez pouvoir discuter avec vos amis en réalité virtuelle, vous pouvez désormais le faire via Facebook Messenger. Selon le communiqué du réseau social : “À partir de cette semaine, nous allons commencer à déployer Messenger sur Oculus aux utilisateurs qui se sont authentifiés sur Quest et Quest 2 via leur compte Facebook. Avec cette mise à jour, vous pouvez choisir de discuter avec vos amis et proches sur Facebook où qu’ils soient via Messenger, même s’ils ne sont pas eux aussi en réalité virtuelle. Vous pouvez les joindre sans retirer votre casque, et ils peuvent lancer une discussion avec vous.”

Facebook explique que les utilisateurs pourront discuter en utiliser diverses méthodes, que vous souhaitiez écrire vos messages dans la réalité virtuelle, sélectionner un début de conversation parmi ceux proposés ou utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale pour transformer votre voix en texte. Cela peut sembler assez étrange de discuter avec vos amis en réalité virtuelle via cette dernière méthode mais si vous utilisez beaucoup Messenger, ce pourrait être le plus pratique pour rester en contact pendant que vous avez le casque Oculus sur la tête plutôt que de devoir l’enlever pour écrire vos messages sur votre téléphone.