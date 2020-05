Facebook Messenger avertit contre le scam et les impostures

Si les media sociaux sont un formidable outil pour entrer ou rester en contact avec quelqu'un, c'est aussi malheureusement un vecteur d'arnaques diverses très efficace. Les exemples ne manquent pas. Les géants du secteur prennent des mesures.

Dans les premiers temps des réseaux sociaux, il était assez facile de faire confiance aux messages que vous recevez. Notamment en ce qui concerne l’expéditeur. Ceci parce que les utilisateurs n’étaient pas encore très nombreux. Il y avait donc de grandes chances que vous parliez effectivement à la bonne personne. Aujourd’hui, il est assez fréquent de recevoir des messages totalement incompréhensibles ainsi que des demandes d’amis de parfaits inconnus. Certains prennent des mesures.

Facebook Messenger prend des mesures supplémentaires

Dans la majorité des cas, derrière ces messages et ces demandes, on retrouve de faux comptes. Des comptes créés dans un seul et unique objectif, propager des scams. Au cas où cela ne serait pas suffisamment évident, Facebook tente aujourd’hui de rendre la chose plus explicite encore concernant ces message. Désormais, chaque fois que vous recevrez un tel message de la part d’un étranger qui n’est pas dans votre liste d’amis sur Facebook Messenger, vous pourrez constater un avertissement très clair indiquant qu’il s’agit très probablement d’un scam ou d’une imposture.

pour protéger du scam et des éventuelles impostures

Par exemple, lorsque vous recevrez un message d’un inconnu, Messenger vous affichera un avertissement dispensant quelques bons conseils, comme refuser les demandes d’argent. Pour les où il s’agirait d’un compte ayant été créé pour ressembler à quelqu’un que vous pouvez connaître, Messenger avertira que ce compte ressemble étrangement à quelqu’un que vous connaissez et que la personne avec laquelle vous échangez pourrait ne pas être la personne en question. Ces outils ne parviendront pas à faire cesser définitivement le scam ou les impostures, bien évidemment, mais de telles mesures additionnelles permettront aux utilisateurs bien réels d’être davantage protégés et informer des risques. Cela ne peut pas faire de mal.