Facebook : les appels audio et vidéo bientôt de retour dans l’application principale ?

Facebook souhaiterait réintégrer ses fonctionnalités de communication dans son application principale. Le changement est déjà en cours de test pour certains utilisateurs des États-Unis

Avec le temps, Facebook a largement diversifié ses activités. Ce qui s’est notamment traduit par l’introduction d’applications dédiées. Ce fut le cas, par exemple, pour toute la partie communication, avec l’application Facebook Messenger, obligatoire pour discuter avec ses proches via le réseau. La situation pourrait changer d’ici peu.

L’application Facebook permettait il y a quelque temps de discuter avec ses proches tout en évoluant sur la plate-forme. Il y a quelques années, cependant, la firme de Menlo Park décidait de séparer les fonctions de communication du reste en forçant les utilisateurs à télécharger et utiliser l’application Messenger s’ils voulaient discuter avec leurs amis ou les appeler en audio ou vocal.

Aujourd’hui, avec le temps, les utilisateurs se sont habitués. Après tout, cela fait plusieurs années maintenant que les choses sont ainsi mais il semblerait désormais que Facebook ait l’impression que ce n’était pas la meilleure des idées. En effet, selon un article de Bloomberg, Facebook aurait décidé de revenir sur sa décision et de réintégrer les fonctionnalités de communication dans son application principale.

Un changement déjà en cours de test pour certains utilisateurs des États-Unis

Selon le rapport en question, cela signifierait que les utilisateurs qui souhaitent passer des appels audio ou vidéo à leurs amis Facebook devront bientôt le faire via l’application principale du réseau social. Et s’ils souhaitent simplement échanger à l’écrit, il faudra toujours télécharger et utiliser l’application Messenger. Un compromis comme un autre, si l’on peut dire.

Le directeur produit pour Messenger, Connor Hayes, explique que ces modifications sont actuellement en en cours de déploiement pour certains utilisateurs des États-Unis. Nul ne sait si cette fonctionnalité sortira de la phase de test. Il se pourrait qu’il faille attendre encore longtemps que ce changement soit répercuté sur tous les utilisateurs de la planète, si tant est qu’il le soit un jour.