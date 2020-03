Facebook lance (enfin) son client Messenger pour Mac

Facebook Messenger est un service de messagerie instantanée extrêmement populaire. Pour en profiter, il fallait jusqu'à présent passer par le site web ou les applications mobiles. Nouvelle option désormais puisque une version pour macOS voit le jour aujourd'hui.

L’année dernière, Facebook annonçait son intention de lancer un client desktop Messenger pour les ordinateurs Mac. L’objectif devait être de le rendre disponible avant la fin de cette année 2019 mais nous sommes désormais en 2020 et force est de constater que ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, cela dit, bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendaient désespérément de pouvoir profiter d’un client natif macOS pour rester en contact avec leurs proches.

Facebook lance enfin son client macOS natif pour Messenger

En effet, selon un rapport de MacGeneration, la version macOS de Messenger est actuellement en cours de déploiement en France. Et il semblerait que le géant de Palo Alto ait choisi l’Hexagone comme premier pays pour le déploiement parce que l’application n’est pas encore disponible ailleurs. Pour une fois que la France y a droit en premier, on ne va pas s’en plaindre. Toujours est-il que les utilisateurs intéressés peuvent donc dès à présent se rendre sur le Mac App Store pour télécharger et installer l’application.

Une application à retrouver dès à présent sur le Mac App Store

À noter, ce lient natif de Messenger a, semble-t-il, été conçu avec Electron et non pas Mac Catalyst. Cela permet son fonctionnement depuis macOS 10.10 et non pas à partir de Catalina uniquement. Ce qui est effectivement une bonne chose si vous n’avez pas la dernière version de macOS sur votre machine. Pour le reste, vous ne devriez pas être dépaysé(e) dans la mesure où cette version desktop de Messenger est similaire avec la version web en terme de fonctionnalités. Si vous avez déjà eu l’occasion d’utiliser cette dernière, vous vous y retrouverez facilement. Ce lancement intervient quelques jours après la mise à jour de Messenger pour iOS, une mise à jour qui vient simplifier et accélérer l’ensemble de l’application.