Facebook lance de nouvelles publicités pour vous convaincre des bienfaits du tracking

Facebook veut que ses utilisateurs acceptent d'être trackés, pour pouvoir vendre un maximum de publicités très ciblées. Alors le géant vient de lancer une vaste campagne de publicités pour vanter les mérites du tracking.

Le tracking des utilisateurs est un vaste sujet. Un sujet auquel a récemment décidé de s’attaquer Apple, dans son vaste programme de préserver au maximum la vie privée des utilisateurs. Résultat de cette opération, les revenus publicitaires devraient grandement diminuer. Une situation délicate pour Facebook qui tire la majorité de ses revenus de ces publicités ciblées. Alors le géant lance une grande offensive publicitaire pour vanter les mérites du tracking.

Facebook lance des publicités pour vanter les mérites du tracking des utilisateurs,

Il n’est pas surprenant que Facebook voit d’un mauvais œil les modifications implémentées ces dernières années par Apple concernant la vie privée et surtout celles à venir. Laisser le choix aux utilisateurs d’être trackés ou non sera très pénalisant pour le géant de Menlo Park. Alors le réseau social a décidé de publier une vidéo publicitaire dans laquelle il tente de convaincre le grand public que traquer les utilisateurs et leur activité pour des publicités ciblées est en vérité une bonne chose.

“un moteur de croissance crucial aux entreprises”, selon le réseau

Facebook cite un certain nombre de propriétaires de petites entreprises qui ont utilisé les publicités ciblées pour promouvoir leur entreprise et leur accorder davantage d’exposition. Ceux-ci affirment que sans ces publicités personnalisées, il aurait été bien plus difficile de trouver des clients.

“Chaque entreprise démarre avec une idée et pouvoir partager cette idée via des publicités ciblées peut tout changer pour les petites entreprises. Cela a permis de rendre la publicité abordable pour les propriétaires de petites entreprises comme Melissa et Annette et d’aider les gens à découvrir des produits et services qu’ils n’auraient pas découverts autrement – comme cette classe de yoga avec des chèvres dont on n’aurait jamais soupçonné tout le bien -. Limiter l’utilisation des publicités ciblées viendrait retirer un moteur de croissance crucial aux entreprises.”

Facebook tient la même ligne de conduite que par le passé lorsqu’il déclarait que limiter ou bloquer totalement ce tracking aurait un véritable impact sur les petites entreprises. Cela étant dit, dans le même temps, de nombreux utilisateurs ont eu l’impression ces dernières années que les publicités ciblées de Facebook étaient de plus en plus intrusives et parfois même assez effrayantes. Restera à voir l’ampleur de l’impact de ces changements une fois déployés dans leur totalité. Nous saurons alors si Facebook avait raison ou non.