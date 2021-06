Facebook lance Bulletin, une plate-forme pour les écrivains et journalistes

Facebook vient d'officialiser Bulletin, une plate-forme à destination des écrivains et journalistes. Une plate-forme indépendante au réseau sociale.

Facebook est un géant. On ne saurait le résumer à sa seule plate-forme de réseau social, tant celle-ci intègre de produits divers et variés, et tant elle compte de produits et services dans son escarcelle. La firme de Menlo Park lance très régulièrement de nouveaux services, pour tester le marché, la plupart du temps. Voici par exemple aujourd’hui Bulletin.

Facebook lance Bulletin, une plate-forme indépendante pour les journalistes

Il y a quelque temps, des rumeurs nous apprenait que Facebook travaillait sur une plate-forme de newsletter ciblant les écrivains et journalistes qui chercheraient un moyen de distribuer leur travail. Si c’est quelque qui pourrait vous intéresser, vous serez peut-être ravi(e) d’apprendre que Facebook vient de lancer Bulletin.

Pour proposer leur contenu et trouver leur public plus facilement

Selon le communiqué officiel, “notre faculté unique d’aider les gens talentueux à trouver et lier des contacts avec leur public et les marchés dont ils ont besoin pour s’épanouir donne au journalisme indépendant une grande opportunité de prospérer. La popularité de nos Groupes locaux et de nos Pages nous a montré que les gens sont avides de contenus locaux et conséquents produits par des experts et autres voix fiables.”

Mais alors, en quoi Bulletin est-il différent d’une page ou d’un groupe Facebook ? Selon le géant américain, les créateurs disposeront de leur propre site web qu’ils pourront personnaliser à loisir. Les articles qu’ils écrivent pourront aussi contenu des media embarqués. Il s’agira par ailleurs d’un produit indépendant, autrement dit, bien qu’il utilise évidemment un certain nombre d’outils et de fonctionnalités de Facebook, il existera en dehors du site et de l’application Facebook.

À l’heure actuelle, Bulletin n’est pas ouvert à tout un chacun. Facebook teste encore sa plate-forme auprès de certains auteurs et journalistes triés sur le volet mais il y a fort à parier que cela change très bientôt.