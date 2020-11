Facebook : la crypto-monnaie Libra pourrait être lancée de manière limitée début 2021

Facebook est un ogre qui a toujours faim. Rien ne lui peur. Alors pourquoi n'aurait-il pas sa propre crypto-monnaie ? Libra est un projet très controversé. Mais la monnaie pourrait faire ses débuts dès l'année prochaine, de manière limitée.

La crypto-monnaie Libra de Facebook, très controversée, pourrait être lancée dès le mois de janvier prochain, si l’on en croit le Financial Times. Mais il semblerait que les ambitions du projet aient encore été revues à la baisse. Lorsque la Libra Association, le consortium monté par Facebook pour superviser le projet, avait partagé ses dernières directives en avril, l’objectif était de créer plusieurs “stablecoins” de monnaies fiduciaires comme le dollar, l’euro et la livre.

Libra, la crypto-monnaie de Facebook, pourrait être lancée dès janvier 2021

Comme TechCrunch l’explique, les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur ne fluctue pas par rapport à la monnaie fiduciaire sur laquelle ils sont basés. Ainsi, un stablecoin indexé sur le dollar vaudra toujours un dollar. La Libra Association avait aussi prévu de créer un composé de tous ses tokens. Le groupe avait eu cette idée après que de nombreux régulateurs avaient exprimé leurs craintes vis-à-vis de l’intention première de créer une crypto-monnaie basée sur plusieurs monnaies fiduciaires.

Selon le Financial Times, la Libra Association espère aujourd’hui pouvoir lancer un seul coin indexé sur le dollar américain. Ce consortium de 27 membres voudrait toujours créer des coins basés sur d’autres monnaies mais ceux-ci ne sont désormais prévus que pour plus tard. Et le coin composite arrivera lui aussi à une date ultérieure. La date précise de lancement de Libra ne pourra être connue qu’une fois les différentes autorisations des régulateurs obtenues.

Un projet aux ambitions largement revues à la baisse

Facebook devrait aussi très certainement lancer Novi, son porte-feuille pour LIbra, dans le même temps. Une source impliquée dans le projet a déclaré au Financial Times qu’il est “prêt dans une perspective produit”. L’application permettra d’envoyer et de recevoir des tokens Libra. Il sera aussi possible d’utiliser Messenger ou WhastApp pour consulter son solde Libra. Facebook ne lancerait cela dit pas Novi partout. Les États-Unis devraient en profiter les premiers, tout comme certains pays d’Amérique Latine dans lesquels les crypto-monnaies sont déjà populaires.

Ce que ce rapport ne dit pas, c’est ce que certains des membres les plus influents de la Libra Association, comme Spotify et Uber, ont l’intention de faire une fois que ce nouveau coin sera disponible au grand public. Ceux-ci ont simplement déclaré qu’ils prendraient leur temps avant de mettre au point leurs premiers cas d’utilisation.