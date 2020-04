Facebook Kit, une nouvelle application de messagerie pour l’Apple Watch

Facebook, comme nombre de géants de la tech, ne se contente pas d'un seul produit. Ses équipes ont très régulièrement des idées, plus ou moins bonnes. Les meilleures, les plus abouties tout du moins, sont parfois proposées au grand public...

Si vous possédez une smartwatch, vous savez très certainement que la montre est davantage adaptée à la consultation de messages qu’à leur création. Ceci est tout simplement dû à la taille de l’écran, trop petite pour proposer une expérience d’écriture digne de ce nom. Cela n’empêche pas certains d’essayer. C’est le cas aujourd’hui de Facebook qui lance une nouvelle application conçue spécialement pour l’Apple Watch. Présentation de Facebook Kit.

Facebook lance Kit, une nouvelle application de messagerie,

Facebook Kit pourrait davantage faire penser à un nouveau framework pour les développeurs. Il s’agit pourtant de l’acronyme de “Keep in touch”. L’application est basée sur Facebook Messenger. Elle envoie donc des messages via Messenger et non pas via un nouveau service séparé, ce qui est une bonne chose dans la mesure où il aurait été bien difficile de convaincre les utilisateurs de s’inscrire sur une toute nouvelle plate-forme.

basée sur Messenger et destinée à l’Apple Watch

Dans l’utilisation, cela dit, Facebook Kit ressemble beaucoup à iMessage sur l’Apple Watch. Les utilisateurs peuvent soit dicter leur message via la voix, laquelle sera transcrite en texte, soit utiliser la fonction d’écriture manuscrite de la montre connectée d’Apple pour tenter de reconnaître les lettres que vous écrivez sur l’écran de la montre. Il est aussi possible d’envoyer des emoji en guise de réponse ou de partager votre géolocalisation. Le mieux dans tout cela, c’est que Facebook Kit est une application indépendante. Vous n’avez pas besoin de l’avoir sur votre smartphone pour en profiter. Si vous avez une Apple Watch LTE, vous n’avez même pas besoin d’iPhone pour transmettre vos messages quand vous le souhaitez.