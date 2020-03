Facebook intente un procès à Namecheap, un registraire de nom de domaine

Après avoir porté plainte en octobre 2019 contre OnlineNIC, un autre registrar, Facebook s'attaque à un géant du secteur, pour protéger ses utilisateurs.

Le réseau social de Mark Zuckerber fait presque tous les jours les actualités. Après avoir annoncé sur son blog dédié à l’intelligence artificielle le 1er mars qu’il était désormais possible pour ses 2 milliards d’utilisateurs de transformer une photo 2D en image 3D, on apprenait le lendemain que la version iOS de Messenger by Facebook profitait d’un grand ménage, puis le 3 mars que le réseau social lancerait des campagnes publicitaires gratuites pour aider l’OMS à combattre le coronavirus et les infox. Hier, on apprenait que Facebook lançait la version macOS de Messenger après des années d’absence, et aujourd’hui, comme le cycle des actualités ne s’arrête jamais, que le réseau social porte plainte contre le registrar Namecheap. La firme nous l’apprend par voie d’un communiqué sur son blog dans une publication intitulée Protecting People from Domain Name Fraud.

Un premier cas en octobre

En octobre dernier déjà, la firme se lançait à l’attaque de OnlineNIC “pour l’enregistrement des noms de domaine, ou d’adresses Web, qui prétendaient être affiliés à notre société, comme www-facebook-login.com et facebook-mails.com. En mentionnant nos applications et services dans les noms de domaine, OnlineNIC et ID Shield ont voulu les rendre légitimes et confondre les gens.” Activité illégale connue sous le nom de cybersquattage en français et cybersquatting dans la langue de Mark Zuckerberg, elle était dénoncée à la cour de l’état de Californie.

Protéger les utilisateurs contre la fraude

Aujourd’hui, c’est rebelote pour l’entreprise, qui avec le même nom d’article explique que sa démarche a été renouvelée pour le registraire de nom de domaine Namecheap, en Arizona cette fois-ci. Cette fois, la firme y affirme avoir découvert que le service proxy de Namecheap, Whoisguard, “a enregistré ou utilisé 45 noms de domaine qui imitaient Facebook et nos services, comme instagrambusiness shelp.com, facebo0k-login.com et whatsappdownload.site“. La firme ayant refusé de coopérer avec les demandes d’informations de Facebook, le réseau social poursuit le combat devant la justice. “Notre but est de créer des conséquences pour ceux qui cherchent à faire du mal et nous continuerons à prendre des mesures juridiques pour protéger les gens contre la fraude et les abus de noms de domaine” assure Facebook.