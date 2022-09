Facebook, Instagram et WhatsApp pourraient bientôt proposer des fonctionnalités exclusives payantes

Meta lance une nouvelle division baptisée New Monetization Experiences pour réfléchir à d'éventuelles futures fonctionnalités payantes sur ses différentes applications.

Facebook, Instagram et WhatsApp pourraient bientôt disposer de fonctionnalités spécialisées accessibles uniquement aux utilisateurs prêts à payer pour les utiliser. Meta a mis sur pied une nouvelle division baptisée New Monetization Experiences qui se concentrera précisément sur d’éventuelles fonctionnalités payantes pour les applications de l’entreprise, si l’on en croit un mémo découvert par The Verge.

Bien que Facebook et Instagram proposent déjà un certain nombre de fonctionnalités payantes pour les créateurs, comme Stars, les événements payants et des produits d’abonnements divers, il semblerait que cette nouvelle division chez Meta sera distincte de ces initiatives. À noter, Meta s’était engagé à ne pas prendre de commission sur les revenus des créateurs avant 2023.

Difficile de savoir quels genres de fonctionnalités payantes pourraient voir le jour avec une telle initiative, mais le vice-président en charge de la monétisation chez Meta, John Hegeman, déclarait à The Verge que l’entreprise gardait toujours un œil sur ce que faisait la concurrence et l’industrie dans son ensemble. Twitter, Snapchat et Telegram ont tous trois récemment lancés des abonnements mensuels qui permettent de débloquer des fonctionnalités exclusives et autres avantages pour les abonnés payants.

Les fonctionnalités payantes pourraient aider Meta à trouver de nouvelles sources de revenus autres que la publicité. Le business de la publicité de Meta, qui lui a tant rapporté par le passé, a été grandement impacté ces derniers mois suite au changement initié par iOS autour de la confidentialité et à cause des difficultés économiques mondiales actuelles.

Qui sait à quoi pourrait penser cette nouvelle division chez Meta. Ces fonctionnalités payantes pourraient aussi se révéler intéressantes pour les utilisateurs non créateurs. À suivre !