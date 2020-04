Facebook Gaming : une application à la Twitch pour les jeux mobiles

Le réseau social de Mark Zuckerberg se lance dans le monde du streaming.

Si YouTube (Google), Twitch (Amazon) et Mixer (Microsoft) se tirent la bourre depuis de nombreux mois en sortant le chéquier pour attirer des influenceurs ou des événements eSport, Facebook a une démarche assez différente pour son entrée dans le streaming avec l’application Facebook Gaming. Disponible sur le Google Play Store et prochainement sur l’App Store, celle-ci permet de partager uniquement ses parties sur de nombreux jeux mobiles (PUBG, Call of Duty, Candy Crush Saga ou encore Summoners War) grâce à une interface intuitive et la fonctionnalité Go Live. A noter qu’il est aussi possible d’avoir accès à des communautés spécifiques sur une licence ou voir directement des joueurs diffuser des jeux sur consoles et PC via Facebook. Elle permet même de lancer des jeux occasionnels comme World With Friends et Uno.

Pas de publicité sur Facebook Gaming

Si Twitch a ses “bits” et autres donations pour rémunérer les vidéastes, Facebook Gaming a ses “stars”. La société américaine prendra un pourcentage sur l’argent des ventes. Il n’est pas exclut que de nouveaux moyens permettant de gagner quelques deniers arrivent par la suite. Le lancement a d’ailleurs été avancé puisque l’application de Facebook dédiée au streaming devait faire ses débuts dans le courant de l’été (en test depuis près de 18 mois en Asie et en Amérique latine).

L’application Facebook Gaming en images

“Investir dans le jeu en général est devenu une priorité pour nous car nous le considérons comme une forme de divertissement capable de rapprocher les gens“, a déclaré Fidji Simo, directrice de Facebook, au New York Times. “Nous constatons une forte augmentation des jeux pendant la quarantaine.”

“Nous ne voulons pas être une fenêtre en arrière-plan de votre navigateur pendant que quelqu’un fait ses devoirs ou autre chose“, a conclu Vivek Sharma, le vice-président de la division gaming de Facebook. “Sur smartphone, si vous avez l’application ouverte et que vous l’utilisez, elle est en premier plan. Vous ne pouvez rien faire d’autre avec votre téléphone et c’est extrêmement puissant.“