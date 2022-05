Facebook fermera son service de podcast le 3 juin prochain

Facebook ferme ses services de podcasts et d'audio pour mieux se concentrer sur l'AR et la VR, notamment.

Le service de Facebook va disparaître une petite année seulement après avoir été lancé. La société mère Meta a confirmé tout récemment à Bloomberg qu’elle souhaitait cesser son activité autour de l’audio : podcast, Soundbites et hub audio sont concernés. Il ne sera plus possible aux podcasters d’ajouter de nouveaux épisodes sur Facebook dès cette semaine et la fonctionnalité sera totalement supprimée le 3 juin prochain. Le hub et Soundbites fermeront, quant à eux, dans les “prochaines semaines” et les Live Audio Rooms sont absorbées par Facebook Live.

Un porte-parole de Meta a qualifié cette initiative de réorganisation des efforts. Il s’agit ici de permettre à Meta de se “concentrer sur les expériences qui ont le plus de sens”.

Il y avait un certain nombre d’indices ces dernières semaines laissant entendre que Meta n’avait que peu d’intérêt dans les podcasts et qu’elle souhaitait se concentrer sur des produits plus importants comme le fil d’actualité principal de Facebook et les Instagram Reels. Il y avait pourtant une bonne réponse des utilisateurs aux services audio, comme l’expliquait un porte-parole de Meta à Bloomberg mi-avril, mais des sources du medium américain affirmaient dans le même temps que l’entreprise était davantage intéressée par le métavers et le shopping quand elle échangeait avec ses partenaires du podcast. Autrement dit, les intérêts actuels de Meta pour l’AR et la VR et les concurrents comme TikTok ont éloigné l’attention de la firme de Menlo Park de l’audio.

Facebook fait aussi face à une concurrence plutôt féroce sur le marché des services audio. Des opérateurs de service de podcasts comme Apple et Spotify étaient déjà des menaces importantes, et il y a la déferlante pour copier Clubhouse en 2021. Meta s’est alors retrouvé face à des services comme Twitter Spaces et Reddit Talk. Il n’y avait aucune garantie que Facebook parvienne à se démarquer, même avec une plate-forme aussi populaire que la sienne et des ressources si importantes à sa disposition.