Facebook et Ray-Ban travaillent ensemble sur des lunettes connectées

Facebook travaille sur des lunettes connectées avec Ray-Ban, des lunettes qui auraient la forme iconique de la marque.

Il n’est pas rare que des géants de la tech spécialistes du logiciel, quel qu’il soit, décident de se lancer dans le monde du hardware. Facebook s’y est déjà essayé. Et il semblerait qu’il prépare une nouvelle tentative, en collaboration avec Ray-Ban, pour une paire de lunettes connectées, évidemment. Voici ce que l’on sait.

Facebook travaille sur des lunettes connectées avec Ray-Ban

En 2019, des rumeurs évoquaient la possibilité que Facebook cherchait à développer sa propre paire de lunettes connectées et que le géant américain travaillait avec Ray-Ban sur ce projet. Il semblerait que ces rumeurs étaient avérées. En effet, durant une réunion de présentation des résultats de Facebook tenue cette semaine, le patron de l’entreprise, Mark Zuckerberg, a confirmé l’information.

Des lunettes qui auraient la forme iconique de la marque

Selon les déclarations de Mark Zuckerberg faites durant cette intervention, “pour la suite, le prochain produit sera nos premières lunettes connectées conçues avec Ray-Ban en partenariat avec EssilorLuxottica. Ces lunettes reprennent la forme culte de la marque et elles permettront de faire des choses vraiment cool.”

À l’heure actuelle, il est encore trop tôt pour dresser une liste des caractéristiques et des fonctionnalités de ces lunettes connectées selon Facebook. Les déclarations de Mark Zuckerberg sont encore plus vagues bien que, comme le précise The Verge, le géant américain ait déjà déclaré que ces lunettes ne disposent pas d’un écran intégré. Il faudra donc très certainement éliminer la réalité augmentée mais on peut faire confiance à Facebook pour rendre l’ensemble alléchant, sur le plan fonctionnel tout du moins.

Ces dernières années, nous avons vu plusieurs entreprises tenter de prendre cette place sur le marché après le retrait de Google et ses Google Glass. Snap a lancé ses Spectacles et plus récemment, Amazon s’y est aussi essayé avec ses Echo Frames. Même Apple travaillerait sur sa propre paire de lunettes connectées, un produit qui pourrait être commercialisé dans les prochaines années. À suivre !