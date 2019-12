Facebook et Instagram vont bannir toute promotion du vapotage et des armes à feu

Les plates-formes media sociales sont de puissants vecteurs d'information. Quelle qu'elle soit. Les influenceurs y sont rois. Ils peuvent pourtant promouvoir de bonnes comme de mauvaises choses. Certaines plates-formes ont ainsi décidé de prendre des mesures.

Les publicités concernant les armes à feu et le vapotage sont bannies, purement et simplement, sur des plates-formes comme Facebook et Instagram. Et cela ne date pas d’hier. Malheureusement, les entreprises ont trouvé un moyen de contournement. Certains fabricants et lobbys paient des influenceurs pour en faire la promotion dans leurs publications. C’est une publicité d’un autre genre mais une publicité tout de même et l’impact peut être plus important encore. Aujourd’hui, les deux géants montent au créneau.

Instagram et Facebook vont bannir les influenceurs

Cette méthode permet à ces entreprises de contourner les bannissements en place. Mais plus maintenant. Plus sur Facebook ni Instagram tout du moins. En effet, ces deux plates-formes viennent d’annoncer que les influenceurs réalisant des promotions rémunérées pour des produits en lien avec les armes à feu, le tabac ou le vapotage seraient bannis eux aussi. Ces nouvelles règles entreront en vigueur dans les semaines à venir. Avec pour objectif évident de venir limiter leur utilisation, notamment auprès des plus jeunes.

qui font la promotion des armes à feu, du tabac ou du vapotage

Selon Instagram, il s’agit de la première fois que de tels restrictions sont mises en place par rapport au type de produits qui peuvent être promus dans des contenus sponsorisés. Et c’est une très bonne chose finalement. Mieux vaut tard que jamais, diront certains. La plate-forme a plus d’une fois été prise à partie pour avoir permis à des utilisateurs de faire la promotion de produits très controversés. En Septembre dernier, Instagram annonçait la mise en place de restrictions spéciales concernant les publications sponsorisées impliquant des produits cosmétiques ou de régime aux abonnés de moins de 18 ans. Dans le même temps, la plate-forme a aussi déployé plusieurs nouveaux outils pour faciliter la détection de contenus qui pourraient être offensants et pour tenter d’endiguer le fléau des fake news.