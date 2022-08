Facebook et Instagram permettent désormais de publier des NFT

Les NFT arrivent sur Facebook et Instagram. Connectez votre portefeuille et numérique et affichez vos NFT sur les réseaux.

Les NFT sont un aspect important aujourd’hui des technologies de la blockchain. Nombreux sont les utilisateurs à en avoir, pour diverses raisons, et ceux-ci seraient finalement fort peu utiles s’ils ne pouvaient pas être affichés ici ou là sur le web 2.0. Les géants de la tech l’ont bien compris et ils commencent à permettre de les publier. Aujourd’hui, c’est Meta qui s’y met, avec Facebook et Instagram. Pour le plus grand bonheur des aficionados des NFT.

Meta a donc tenu sa promesse d’intégrer la prise en charge des jetons non fongibles (NFT) sur Facebook. Les utilisateurs du réseau social peuvent désormais publier les items de collection qu’ils ont dans leurs portefeuilles numériques sur Facebook et Instagram. Une fois le portefeuille connecté à une application, l’utilisateur peut accéder aux NFT depuis Facebook ou Instagram.

La firme de Menlo Park a pris cette initiative quelques semaines seulement après avoir étendu l’accès aux fonctionnalités NFT d’Instagram dans des dizaines de pays supplémentaires. Les tests des NFT sur Facebook n’avaient démarré qu’au début du mois de juillet. Meta s’enfonce un peu plus encore dans le territoire des NFT, et ce, bien que le marché des jetons non fongibles ne cessent de plonger ces derniers mois.

Certaines rumeurs semblent par ailleurs indiquer que le géant américain travaillerait sur un marketplace sur lequel les utilisateurs pourraient acheter et vendre des NFT, mais ceux-ci utiliseront-ils la plateforme ? Difficile à dire. Il faudrait attendre que ce service soit lancé pour jauger de son éventuel succès. Meta est dans une position délicate depuis plusieurs mois, les jeunes utilisateurs désertant ses réseaux sociaux. Peut-être que l’intégration des NFT pourra permettre de limiter la casse. Le métavers pourrait lui aussi inverser la tendance.