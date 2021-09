Facebook dévoile de nouveaux appareils Portal

Facebook dévoile deux nouveaux appareils Portal : le Portal Go, portable, et le Portal Plus, évolution du Portal original.

En 2018, Facebook introduisait son premier appareil dédié aux appels vidéo, un produit baptisé Portal. Le géant américain a rapidement étoffé cette gamme avec différents modèles proposant des aspects et des tailles variés. Aujourd’hui, la firme de Menlo Park en a deux autres à présenter au monde : il s’agit des appareils Portal Go et Portal Plus.

Facebook dévoile deux nouveaux appareils Portal

On commence donc par le Portal Go. Ce premier produit mesure 10 pouces, son principal argument de vente est donc sa portabilité. Avec sa batterie intégrée, il pourra être utilisé partout où vous pouvez aller tant que vous avez une connexion à Internet, évidemment. Et si compact soit-il, ce Portal Go dispose tout de même de fonctionnalités comme le zoom/dézoom et mise au point automatiques, ainsi qu’un obturateur pour protéger sa vie privée.

Le Portal Go, portable, et le Portal Plus, évolution du Portal original

Le Portal Plus, quant à lui, fait 14 pouces. Il faut le voir comme l’amélioration logique du Portal original. Cela étant dit, Facebook semble avoir fait disparaître l’écran pivotant qui lui permettait de passer du mode portrait au mode paysage. Si cela ne vous embête pas trop, cette nouvelle version devrait être intéressante pour vous.

Étant donné qu’il s’agit de produits Facebook, il n’est pas surprenant d’apprendre que ces deux nouveaux appareils Portal sont compatibles avec des plates-formes comme WhatsApp et Facebook Messenger, mais si vous n’utilisez pas ces deux services, sachez qu’ils fonctionnent aussi parfaitement bien avec d’autres services d’appels vidéo comme Zoom, Webex, BlueJeans et GoToMeeting. Et en décembre prochain, ils devraient aussi être compatibles avec Microsoft Teams.

Le tout nouveau Portal Go sera vendu au tarif public de 199 $ tandis que le Portal Plus sera proposé à 349 $. La commercialisation est prévue pour le 19 octobre prochain aux États-Unis mais les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes sur le site de Facebook. Pour la France, il faudra patienter.