Facebook déploie un outil permettant de limiter le partage des données

Le réseau social propose désormais un outil facilitant le contrôle des informations partagées avec les sites tiers.

Hier à l’occasion de la Journée européenne de la protection des données, Facebook a dévoilé un outil permettant à ses milliards d’utilisateurs d’avoir un plus grand contrôle sur les données que partage le réseau social avec des sites tiers. Intitulé “Activité en dehors de Facebook”, il est présenté par Mark Zuckerberg en personne sur le site officiel. L’outil permet d’avoir un résumé des données collectées sur l’utilisateur et qui sont transmises aux partenaires du site pour afficher des “publicités pertinentes“, quand bien même celles-ci ne sont pas désirées par les membres du réseau social. Zuckerberg n’y va pas de main morte en affirmant dans le communiqué que l’un des principaux objectifs pour la prochaine décennie “est de renforcer considérablement la protection de la vie privée de tous les utilisateurs de Facebook“, un message qui tente de rassurer après les scandales de fuites de données, notamment Cambridge Analytica.

Plus de transparence

Outre l’outil dévoilé hier, un autre déployé prochainement encouragera les utilisateurs à revoir leurs paramètres de confidentialité grâce à l’Assistance confidentialité. La grande nouveauté de l’outil “Activité en dehors de Facebook” est de pouvoir déconnecter les informations personnelles du compte utilisateur, ce qui marque selon le P.-D.G. “un nouveau niveau de transparence et de contrôle“, sur lequel les équipes travaillent depuis longtemps.

Plus de contrôle

Plus tôt dans le mois, le réseau social a lancé Facebook Login qui permet “d’accéder à des applications et services, comme des services vidéos et des boutiques en ligne, en utilisant votre compte Facebook“. Dès lors que Facebook Login est utilisé pour interagir avec des applications tierces, l’utilisateur est alerté, ce qui permet d’avoir selon Mark Zuckerberg un contrôle plus fin sur les informations partagées.