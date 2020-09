Facebook Connect : le programme de la keynote virtuelle

Dès demain, le premier Facebook Connect du réseau social de Mark Zuckerberg permettra de suivre les présentations des experts Facebook et de l’industrie de la réalité virtuelle, mais également de la réalité augmentée, afin de découvrir les dernières innovations dans le domaine et participer à des sessions immersives. Pas moins de 35 participants, 15 sessions et une keynote sont prévues et attendues pour le nouvel évènement phare de la société américaine.

Experience how the incredible storyteller and art director @gorosart brings his ideas to life using VR animation and illustration tools. Tune in on Facebook Live & in Venues on September 16 #FBConnect pic.twitter.com/v5QzOijtjh

— Facebook Reality Labs (@FBRealityLabs) September 14, 2020