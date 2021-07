Facebook Cloud Gaming est désormais accessible via l’iPhone

Facebook Cloud Gaming est désormais disponible sur iPhone via une web app, comme les services concurrents.

Le jeu vidéo a énormément évolué ces dernières années. Les possibilités techniques sont plus impressionnantes que jamais et les infrastructures toujours plus puissantes et rapides. Cela permet notamment de jouer depuis le cloud dans de très bonnes conditions. Les offres ne manquent pas sur ce segment. Facebook propose la sienne avec Facebook Cloud Gaming.

Le problème avec les jeux vidéo, c’est que, alors que les technologies avancent, les prérequis techniques sont toujours plus élevés. Cela signifie que votre ordinateur, pourtant ce qui se faisait de mieux il y a quelque temps, ne sera peut-être pas en mesure de faire tourner tel ou tel jeu.

Le cloud gaming est peut-être, en ce sens, l’avenir. En effet, le gros des calculs est effectué sur des serveurs distants, ce qui permet de jouer depuis n’importe où, sur une machine très peu performante. Si vous avez un iPhone, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Facebook vient de lancer son service de cloud gaming sur iPhone.

Et il semblerait pour ce faire que la firme de Menlo Park ait opté pour la même solution que nombre de services concurrents, à savoir passer par un navigateur. Ceci parce qu’Apple a mis en place des restrictions assez fortes pour les éditeurs qui voudraient proposer une application de cloud gaming en bonne et due forme sur son App Store. Le plus simple reste donc de contourner ces restrictions en proposant un service parfaitement fonctionnel via un simple navigateur web.

Même Facebook est d’accord sur ce point, comme on peut le lire des déclarations de Vivek Sharma, vice-président du gaming chez Facebook : “Comme nombre d’entre vous l’ont déjà fait remarquer, les politiques d’Apple pour ‘permettre’ le jeu vidéo dans le cloud sur l’App Store ne permettent pas de faire grand-chose. Apple oblige que chaque jeu ait sa propre fiche sur le store, passe par les reviews et apparaisse dans les résultats de recherche, ce qui vient mettre à mal l’intérêt même du cloud gaming. Cela signifie que les joueurs ne peuvent pas découvrir de nouveaux jeux, jouer en cross-device ni accéder à des jeux de grande qualité instantanément sur des apps iOS natives, même pour ceux qui n’ont pas les derniers appareils en date.”