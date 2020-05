Facebook CathUp, une nouvelle application pour les appels vocaux

Il existe aujourd'hui déjà pléthore de solutions pour passer des appels. Et pourtant, cela n'empêche pas les développeurs d'en proposer de nouvelles de temps à autre. Voici une nouvelle initiative de Facebook baptisée CatchUp, pour des appels vocaux uniquement.

Facebook Messenger permet déjà aux utilisateurs de passer des appels vocaux mais aujourd’hui, le géant de Menlo Park lance une nouvelle application. Baptisée CatchUp, celle-ci offre la possibilité de passer des appels vocaux et uniquement des appels vocaux. Mais quelle différence alors avec ce qui se fait déjà aujourd’hui très bien ? Pourquoi pourrait-on avoir besoin d’une nouvelle application ? Avec CatchUp, l’utilisateur a la possibilité d’indiquer sa disponibilité.

Facebook lance une nouvelle application baptisée CatchUp

Il vous est déjà très certainement arrivé de passer un coup de téléphone et que le destinataire ne réponde pas. Parce qu’il n’a pas entendu la sonnerie, parce qu’il est occupé ou parce qu’il filtre les appels, peu importe. Mais puisqu’il est impossible de le savoir à l’avance, on passe tout de même l’appel. Avec CatchUp, les utilisateurs pourront indiquer leur status dans l’application, faisant ainsi savoir à leurs contacts s’ils sont effectivement disponibles pour recevoir des appels ou non. Rien de révolutionnaire mais voilà qui pourrait être pratique.

Pour passer des appels vocaux sans déranger

Selon Facebook, cette nouvelle application devrait permettre de se débarrasser de certaines des limitations des appels téléphoniques actuels, avec lesquels les gens ne savent pas justement s’ils devraient appeler pour ne pas déranger l’autre si jamais il est occupé. En indiquant ainsi de manière publique leur disponibilité, l’appelant saurait qu’il ne dérange pas et que le destinataire peut être joint par téléphone. Facebook affirme aussi que l’application est en développement depuis un certain temps mais que la pandémie de Covid-19 aura fait accélérer le projet pour aider les utilisateurs à rester connectés les uns avec les autres. CatchUp est développée par une équipe de R&D interne. Difficile de savoir si l’application saura perdurer. Nul doute que cela dépendra du succès rencontré. Toujours est-il que Facebook CatchUp est pour l’heure disponible sur iOS et Android pour les utilisateurs des États-Unis uniquement.