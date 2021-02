Facebook BARS, une app expérimentale façon TikTok pour les rappeurs

Si Facebook lance relativement peu de nouveaux produits, en interne, ses équipes de recherche et développement restent très actives. BARS est une l'une de ces créations expérimentales.

Contrairement à Google qui lance assez régulièrement de nouveaux produits et services, Facebook travaille davantage en interne pour éprouver ses nouvelles idées. Ses équipes de R&D ne manquent pas de créativité, et cela se traduit de temps à autre par des applications expérimentales. C’est le cas aujourd’hui avec BARS, une app assez similaire à TikTok, ciblant les rappeurs.

L’équipe NPE de Facebook lance l’app expérimentale BARS

La division dédiée à la recherche et au développement chez Facebook, la Team NPE, vient de lancer une nouvelle application expérimentale centrée autour de la musique. Baptisée BARS, elle vise à donner aux aspirants rappeurs un moyen simple et rapide d’enregistrer leurs créations via des effets vocaux de qualité studio et des beats créés de manière très professionnelle. Il est aussi possible de partager les vidéos sur les media sociaux. Les utilisateurs peuvent choisir parmi de nombreux beats et s’ils écrivent les paroles dans l’application elle-même, BARS vient suggérer automatiquement des mots qui riment avec ce qu’ils sont en train de taper.

Un genre de TikTok pour les rappeurs en devenir

L’application disposent de filtres audio et visuels et d’une fonctionnalité autotune que les utilisateurs peuvent utiliser à loisir pour créer une chanson tout à fait aboutie. Il y a aussi un mode Défi dans lequel les utilisateurs doivent composer en totale improvisation tout en intégrant les mots suggérés. Comme TechCrunch le précise, BARS ressemble beaucoup à un énième concurrent de TikTok, bien qu’il soit assez spécialisé. En effet, les vidéo ne peuvent excéder les 60 secondes de durée et l’application propose une interface très similaire à celle de TikTok, tout à la verticale.

En fin d’année dernière, la Team NPE avait lancé l’app expérimentale Collab, laquelle permet aux utilisateurs de collaborer sur des vidéos musicales sans avoir à être rassemblées. L’équipe avait déclaré à TechCrunch que la pandémie avait joué un grand rôle dans la conception de ces deux applications. “Je sais que l’accès à des studios d’enregistrement de qualité et aux équipements de production peut être limité pour les rappeurs en devenir. Et par-dessus cela, la pandémie mondiale a mis en pause toutes les performances en direct qui sont souvent l’occasion de créer et de partager notre travail”, déclarait le membre de la Team NPE DJ Iyler.

Facebook a lancé BARS en bêta fermée pour iPhone, avec les premières vidéos publiées par les membres de l’équipe de développement eux-mêmes. Elle est actuellement disponible sur l’App Store. Les rappeurs intéressés peuvent la télécharger pour réserver leur nom d’utilisateur et s’inscrire sur la liste d’attente.