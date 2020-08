Facebook avertit lorsque l’on veut partager des articles sur le Covid-19

Notre connaissance du Covid-19 s'étoffe avec le temps qui passe et les nombreuses recherches menées aux quatre coins du globe. Mais il y a encore beaucoup à faire. La désinformation est encore très nombreuse. Et Facebook veut lutter contre cette dernière.

Chaque jour qui passe, les scientifiques en apprennent un peu plus sur ce nouveau coronavirus qui sévit sur la planète mais il y a encore de nombreuses zones d’ombre. Par exemple, les gens qui ont guéri du Covid-19 ne retrouve pas toujours 100% de leur santé, nombre d’entre eux subissent des effets secondaires. Avec notre manque de connaissances, il est assez facile, malheureusement, de partager des articles qui ne seraient pas précis ou 100% vérifiés. Une situation qui peut être problématique à bien des égards et face à laquelle Facebook veut lutter.

Facebook avertit au moment du partage d’un contenu en lien avec le Covid-19

C’est pour cette raison que Facebook a annoncé qu’il allait désormais avertir les utilisateurs chaque fois qu’ils souhaitent publier un article en lien avec le Covid-19. Facebook n’empêchera pas de partager le contenu souhaité, évidemment, mais le réseau affichera des informations quant à l’article en question, comme sa source, la date à laquelle il a été partagé pour la première fois, etc.

Selon le communiqué de la firme de Menlo Park : “La notification aidera les utilisateurs à comprendre la récence et la source du contenu avant qu’ils ne le partagent. Elle permettra aussi de rediriger les utilisateurs vers notre Centre d’Information Covid-19 pour s’assurer que les utilisateurs ont accès à des informations crédibles concernant le Covid-19 en provenance directe des autorités mondiales de santé.”

Ceci pour lutter contre la désinformation

Espérons que cela en fera réfléchir certains avant de partager un article qui proviendrait d’une source non crédible ou qui ne serait plus valide. Facebook précise aussi que les articles partagés depuis des sources crédibles et autres organisations reconnues comme des agences gouvernementales ou l’OMS ne déclencheront pas l’apparition de cette popup.