Facebook annonce l’acquisition de Sanzaru Games pour la VR

Le rachat de Sanzaru Games va permettre aux studios de la division Oculus de Facebook d'avoir de meilleures armes pour affronter la concurrence sur le marché de la réalité virtuelle.

Pour un montant non divulgué, la structure américaine Sanzaru Games (Ripcoil, VR Sports Challenge, Marvel Powers United VR, Asgard’s Wrath) rejoint Oculus VR de Facebook sans pour autant perdre son indépendance : “Composé de développeurs vétérans, Sanzaru est aussi un pionnier de la VR (…) Avec les dernières avancées de Facebook en matière de technologie dans la réalité virtuelle, Sanzaru va pouvoir facilement créer des contenus originaux, riches et immersifs (…) Ils continueront à développer des expériences VR étonnantes à partir de leurs bureaux actuels aux États-Unis et au Canada, avec le soutien total de nos équipes.”

Mike Verdu, directeur des contenus pour Oculus, ne peut malheureusement pas en dire plus sur les projets à venir du côté de Sanzaru Games : “Asgard’s Wrath a été un grand succès et nous avons beaucoup appris de son développement et de son lancement, mais nous n’avons rien à annoncer sur les projets futurs pour le moment (…) Nous ne sommes vraiment pas prêts à parler de nos projets futurs. Sanzaru a des projets passionnants pour de futurs titres de VR et nous espérons faire profiter le plus grand nombre de personnes possible de ces expériences d’ici les prochains mois.”

Facebook va encore faire des rachats pour se développer dans la réalité virtuelle

Avec les studios Beat Games et Sanzaru Games, la société de Mark Zuckerberg espère bien faire mal à la concurrence, notamment Sony et son PlayStation VR. De nouvelles acquisitions sont dans les plans : “Nous sommes ravis que Sanzaru se joigne à notre équipe. Ce n’est qu’une des nombreuses annonces étonnantes liées à la VR que nous avons en réserve pour cette année.“