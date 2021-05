Facebook annonce l’acquisition de Downpour Interactive pour renforcer Oculus VR

Downpour Interactive rejoint Oculus VR et ses studios pour de nouvelles licences en réalité virtuelle.

Basé en Caroline du Nord, aux États-Unis, depuis plus de cinq ans, le studio indépendant Downpour Interactive s’est fait remarquer au sein de l’industrie vidéoludique avec Onward, un FPS militaire multijoueur rempli de défis, de tactiques et de travail d’équipe. Ne voulant pas laisser filer des créateurs de talent chez la concurrence, Facebook a fait l’acquisition de la société. En tant que membre des Oculus Studios, Downpour Interactive développera son éthique de création de jeux hors du commun qui évoquent l’esprit humain et donnent aux joueurs une “pluie” d’émotions. L’accent mis par l’équipe sur le développement de communautés passionnées et engagées est maintenu, tout comme l’ensemble de l’effectif.

We are excited to announce that Downpour Interactive is joining Oculus Studios. We know you have questions and we have built an FAQ to help answer them. For more details, including a message from our founder Dante, visit our website at https://t.co/fJCke9C8R5 pic.twitter.com/5Kub7kfpVc — Downpour Interactive (@DownpourInt) April 30, 2021

“Nous rejoignons Oculus chez Facebook ! Je me souviens du moment où j’ai écrit la première ligne de code d’Onward et où j’ai parcouru Cargo, l’une des premières cartes du jeu. Mettre un casque VR et construire ce jeu de rêve était une expérience magique chaque jour. Depuis ces premiers jours jusqu’à aujourd’hui, Onward et Downpour se sont développés et ont fait d’énormes progrès dans le secteur de la réalité virtuelle. Je ne saurais trop remercier mon équipe pour son travail acharné et son dévouement, ainsi que notre communauté de joueurs passionnés et dévoués“, a déclaré Dante Buckley, fondateur et PDG de Downpour Interactive. “Nous pouvons maintenant réaliser la vision complète d’Onward avec un soutien et des ressources énormes. Cela signifie un meilleur jeu pour tous nos joueurs sur toutes les plateformes. Il n’y a aucun changement dans la hiérarchie ou dans la vision, tout le monde chez Downpour continue à travailler dur pour vous offrir le meilleur jeu possible avec de futures mises à jour et contenus.”

Facebook se prépare à faire de nouveaux rachats

Mike Verdu, vice-président chargé du contenu de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle chez Facebook, déclare que d’autres acquisitions pourront intervenir dans les prochains mois : “Nous explorons de nombreux moyens d’accélérer dans la VR, y compris des investissements dans du contenu tiers, des IP AAA, du matériel, et plus encore, et nous avons des plans impressionnants et innovants.“