Facebook ajoute un mode silence pour limiter son temps d’écran

Facebook est une plate-forme sociale incontournable pour des centaines de millions d'utilisateurs. Au fil du temps, le réseau a multiplié les fonctionnalités. Pour certains, il devient difficile de décrocher. A fortiori en cette période de confinement...

Facebook propose dès aujourd’hui une solution pour faire une pause, pour prendre ses distances avec l’application et les notifications qui lui sont associées. Pour celles et ceux qui ont des dizaines/centaines d’amis, cela peut représenter une activité incessante, et l’on peut rapidement tomber dans le piège, à y passer un temps considérable chaque jour. Voici qu’arrive le mode silence, pour aider les utilisateurs à décrocher.

Facebook ajoute un mode silence à son application

Avec cette nouvelle fonctionnalité, il devient possible de définir les plages d’heure pour lesquelles vous voulez que Facebook soit disponible et celles sur lesquelles, a contrario, le réseau doit rester silencieux. En mode silence, l’application n’affiche aucune notification. Et, à la manière du Temps d’écran d’Apple, l’application vous déconseillera de l’utiliser, affichant un message, ainsi qu’un compte à rebours. Vous pourrez alors suivre ce conseil ou outrepasser la restriction pendant 15 minutes. Ce mode silence est bâti sur les outils de gestion du temps d’écran lancés en 2018. Ceux-ci permettait notamment de définir des limites sur le temps passé dans l’application et même de désactiver les notifications pendant une courte période de temps.

Pour éviter de passer ses journées sur le réseau

Outre le mode silence, Facebook profite de cette mise à jour pour détailler davantage les statistiques d’utilisation. Il est désormais possible de visualiser les détails sur des périodes de deux semaines et d’avoir les durées d’utilisation sur le jour et la nuit. Selon Facebook, ces nouveautés sont une ressource supplémentaire à disposition de celles et ceux qui ont du mal à gérer ce confinement imposé pendant la pandémie de Covid-19. Le géant américain annonce aussi avoir ajouté un certain nombre de ressources dans son centre d’information concernant le nouveau coronavirus. Une donation de 2 millions de dollars a aussi été faite envers plusieurs assistances téléphoniques du monde entier qui œuvrent chaque jour à lutter contre cette crise. Le mode silence est en cours de déploiement. La fonctionnalité devrait être accessible à tous les utilisateurs de Facebook sur iOS dans le courant du mois de Mai. Sur Android, il faudra attendre Juin pour que tout le monde puisse en profiter.