Trouver le bon business model pour un produit ou un service est rarement chose aisée. Gratuit ou payant, avec abonnement ou non, avec de la publicité ou non, il faut souvent essayer pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Et cela peut prendre du temps...

WhatsApp a testé quelques business model différents avant le dernier en date. Au départ, son éditeur faisait payer un abonnement annuel à ses utilisateurs. Celui-ci a ensuite disparu; Et depuis, l’application est totalement gratuite. Lorsque Facebook l’a rachetée, il ne faisait aucun doute que le géant de Menlo Park chercherait à en tirer profit. Mais la question se posait de savoir comment. Une question à laquelle le réseau social vient tout juste de répondre.

Facebook abandonne son idée d’intégrer de la publicité dans WhatsApp

L’année dernière, WhatsApp confirmait que des publicités allaient faire leur arrivée dans les mises à jour des Status, un peu à la manière des Stories Instagram. Aujourd’hui, selon un rapport de The Wall Street Journal, il s’avère que Facebook vient de décider l’abandon pur et simple de cette idée. L’article en question affirme que c’est le zèle du géant américain pour monétiser WhatsApp qui a conduit aux démissions des fondateurs de l’application. Le rapport précise aussi que Facebook avait monté une équipe chargée précisément de réfléchir aux moyens de monétiser l’application. L’équipe a été dissoute et le travail réalisé jusque là a été supprimé du code de WhatsApp.

L’application restera donc gratuite et sans publicité encore un certain temps

Il serait certes présomptueux d’aller jusqu’à dire que WhatsApp n’aura jamais de publicités mais pour l’heure actuellement, et à moyen terme en tout cas, ce ne sera pas le cas. Il serait idiot de penser que Facebook ne revienne pas sur le sujet dans le futur. Et qui sait quelles idées pourra avoir le géant à ce moment-là… Une chose est sûre, pour l’heure, WhatsApp va rester totalement gratuit. Et sans publicité. Une bonne nouvelle pour le milliard et demi d’utilisateurs que compte actuellement l’application de messagerie instantanée.