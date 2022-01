FaceBit, un capteur très utile à fixer dans son masque N95

FaceBit est un petit capteur à placer dans un masque N95, un capteur qui relève un certain nombre de données de santé.

Porter un masque est devenu une routine à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit encore sur la planète, mais ces masques pourraient bientôt servir à autre chose que “simplement” nous protéger et protéger les autres. Des chercheurs de la Northwestern University (y compris le créateur de la Game Boy sans pile Josiah Hester) ont mis au point FaceBit, un capteur pour masque qui peut analyser un certain nombre de constantes de santé directement depuis l’intérieur d’un simple masque N95. Fixé magnétiquement, celui-ci permet notamment de déterminer le rythme cardiaque du porteur du masque et même de détecter d’éventuelles fuites ou une mauvaise position du masque.

Ces mesures peuvent, par la suite, aider le capteur à détecter un certain nombre de problèmes de santé. Les données cardiaques et de respiration peuvent permettre de déterminer quand vous êtes stressé(e) et que vous avez besoin de faire une pause. Et si le capteur ne remplace pas un essai d’ajustement du masque N95, elle est capable de vous aider à maintenir cet ajustement tout au long de la journée.

Et il pourrait ne pas y avoir besoin de recharger ce capteur non plus. En effet, bien qu’il y ait effectivement une pile dans le prototype, le capteur utilise la force de la respiration, la chaleur, le mouvement et le Soleil pour étendre la longévité du système à 11 jours. Josiah Hester voudrait même que le masque soit totalement dépourvu de pile ou batterie.

Le FaceBit devra encore passer une batterie de tests cliniques et autres tests en tous genres avant de pouvoir éventuellement être prêt pour le grand public. Cela étant dit, l’équipe de Josiah Hester a déjà publié le code du projet et les différents composants pour aider les personnes intéressées à le fabriquer et vérifier son bon fonctionnement. Si vous n’en achèterez probablement pas pour vous, cette petite innovation pourrait être très intéressante pour les hôpitaux qui cherchent à assurer la sécurité de leur personnel tout au long de leurs journées de travail.