Face ID devrait arriver d’abord sur les iMac avant d’être disponible sur les MacBook

Bien que Touch ID soit disponible sur les ordinateurs Mac d’Apple, certains utilisateurs de l’écosystème de la marque à la pomme apprécieraient à n’en point douter que Face ID arrive à son tour sur les Mac. En effet, dans la mesure où la majorité des machines Mac de la firme de Cupertino disposent d’une caméra intégrée, l’on se dit que ce serait une évolution tout à fait logique et naturelle.

Face ID arrivera certainement d’abord sur l’iMac ou un écran externe

Cela étant dit, si l’on en croit la dernière newsletter en date du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Face ID aurait davantage de chance d’être introduit d’abord dans l’iMac ou dans un écran externe avant de débarquer dans les MacBook. Apparemment, ceci serait directement lié à la finesse de l’écran des MacBook qui rendent très délicat l’intégration des composants matériels nécessaires à cette technologie.

Avec des Apple iMac qui sont effectivement plus épais, intégrer Face ID et le système de caméra TrueDepth pourrait être plus simple. Selon le journaliste américain, “à l’heure actuelle, la technologie pour embarquer Face ID dans les écrans si fins des MacBook n’existe pas. Alors si Face ID doit arriver sur Mac, je pense que ce sera d’abord sur un iMac ou un écran externe. Apple travaille en ce sens depuis un certain temps, l’avenir nous dira si la marque à la pomme décider de s’engager dans cette voie.”

Ceci étant dit, Mark Gurman ne précise pas si la fonctionnalité pour être disponible dès la prochaine génération d’iMac ou s’il faudra attendre davantage avant de pouvoir en profiter. Autrement dit, ne soyez pas trop impatient de voir Face ID sur des Mac. Peut-être la technologie sera-t-il disponible sur la prochaine génération, peut-être pas. À suivre !