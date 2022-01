Face aux craintes de la FAA, AT&T et Verizon pourraient devoir retarder leur expansion de la 5G

La FAA demande à AT&T et Verizon d'attendre encore avant d'étendre leur 5G bande C. Cette technologie interfèrerait avec des systèmes de navigation d'urgence.

Le mois dernier, AT&T et Verizon ont dû mettre en pause les déploiements de leur service 5G bande C, potentiellement plus rapide encore, à cause de craintes de sécurité de la part de la FAA (“Federal Aviation Administration”, une agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis). Aujourd’hui, il semblerait qu’un nouveau report puisse survenir, toujours à cause de craintes de la FAA.

Les deux principaux opérateurs des États-Unis avaient opté pour le 5 décembre pour utiliser les fréquences acquises récemment pour déployer leur service en bande C, mais le déploiement avait été reporté au 5 janvier après que le Département des transports ait exprimé ses craintes quant à de possibles interférences. Selon une lettre obtenue par Reuters, le Département des transports et la FAA demandent actuellement jusqu’à deux semaines pour étudier tout cela.

Dans la lettre en question envoyée par le Secrétaire des transports, Pete Buttigieg, et l’administrateur de la FAA, Steve Dickson, aux PDG de AT&T et Verizon, les deux hommes demandent un délai de “pas plus de deux semaines”. Il s’agit là d’une “proposition de solution à court terme pour faire avancer la coexistence du déploiement 5G dans la bande C et la sécurité des opérations de vol aérien”, selon Reuters.

Parmi les soucis potentiels évoqués, la possibilité que les pilotes utilisent le système de sécurité de mauvaise météo qui pourrait entrer en conflit avec cette nouvelle technologie 5G bande C. La FAA aimerait, à terme, promulguer des règles pour interdire aux pilotes d’utiliser de tels systèmes, comme l’expliquait en novembre The Wall Street Journal. Les officiels de l’aviation américaine affirmaient que la 5G en bande C pouvait interférer avec les vols autour de près de quarante villes dans lesquelles des antennes bande C sont installées. Les opérateurs ont de leur côté affirmé qu’il n’y avait aucune preuve que la 5G en bande C pourrait altérer la sécurité de l’aviation.

Cette technologie interfèrerait avec des systèmes de navigation d’urgence

Dans le cadre imaginé par la FAA et décrit par Reuters, la FAA désignerait des aéroports “prioritaires”, avec une “zone tampon qui permettrait aux opérations de vol de se poursuivre en toute sécurité le temps que la FAA termine son étude quant à de potentielles interférences.”

Reuters explique que les deux opérateurs ont reçu la lettre, mais aucun des deux n’a officiellement donné son accord quant à ce report supplémentaire de deux semaines. Il va sans dire que ce nouveau retard est une mauvaise nouvelle pour eux. Selon Reuters, les opérateurs avaient accusé l’industrie de l’aviation de prendre l’extension en bande C en “otage jusqu’à ce que l’industrie sans fil accepter de couvrir les coûts du remplacement des altimètres obsolètes.”

Dans un communiqué transmis à Insider, un porte-parole de Verizon déclarait plus récemment, “si les compagnies aériennes sont si inquiètes des annulations de vol à cause de la 5G, elles devraient vraiment regarder leurs historiques de ces deux dernières semaines”, faisant référence à une vague d’annulations suite à une émergence de cas de Covid-19. “Cette industrie, qui a eu droit à des subventions de 54 milliards de dollars ces dernières années a de plus gros soucis.”

Aussi frustrés que puissent être les cadres de ces deux opérateurs américains, Reuters note que les deux géants avaient donné leur accord pour six mois de mesures de précaution lorsqu’ils ont acheté le spectre de la bande C au début de l’année 2021.