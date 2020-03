Face au Covid-19, les FAI du Royaume-Uni suppriment les limites de données de leurs forfaits

Avec la pandémie du nouveau coronavirus, l'heure est au confinement. Dans la plupart des pays du globe. Le télétravail explose, le web n'a jamais été autant sollicité. Au Royaume-Uni, les principaux fournisseurs d'accès ont décidé de supprimer les limites de données.

Pour endiguer la propagation du virus Covid-19 et soulager au maximum les systèmes de santé du monde entier, nombre de gouvernements ont pris la difficile décision d’imposer un confinement ou de sévères restrictions dans les mouvements. Ils demandent plus généralement aux gens de rester chez eux. Pour certains, cela se traduit par cesser d’aller au bureau ou à l’école et faire ces activités à distance, depuis la sécurité de leur logement. Encore faut-il en avoir les moyens.

Les FAI du Royaume-Uni suppriment les limites de data

Pour celles et ceux qui ont un forfait Internet avec un volume de données plafonné, rester coincé chez soi à longueur de journées devrait fatalement et assez rapidement aboutir à atteindre ce plafond. Au Royaume-Uni, les principaux fournisseurs d’accès à Internet ont annoncé qu’ils s’étaient entendus pour supprimer de manière temporaire ces limites. Pendant toute la durée du confinement, tout du moins. Autrement dit, jusqu’à nouvel ordre, les abonnés pourront utiliser leur forfait Internet fixe sans craindre d’atteindre la limite de data. Voilà qui devrait les aider à maintenir le contact avec leurs proches, à rester productifs et à faire passer le temps jusqu’à ce que cette pandémie soit enfin derrière nous.

pendant la période de confinement

Selon une déclaration du Secrétaire d’État au Numérique Britannique, Oliver Dowden, “c’est fantastique de voir les opérateurs mobile et fixe œuvrer ensemble et participer à l’effort national en aidant les clients, et particulièrement les plus vulnérables, ceux qui ont du mal à payer leurs factures durant cette période difficile. Il est essentiel que les gens restent chez eux pour protéger au maximum le NHS [le système de la santé publique du Royaume-Uni, NDLR] et sauver des vies. Cette initiative permet aux gens de rester connectés tout en restant chez eux.” Nombreux sont les pays à avoir mis en place des solutions alternatives pour faciliter la vie des confinés. Aux États-Unis, par exemple, les opérateurs ont décidé de ne pas réclamer les facteurs en retard ni de suspendre les abonnements pendant cette période.