Face au confinement, CBS All Access offre un mois gratuit

Pour faire face au confinement, tous les moyens sont bons. Fort heureusement, de nombreuses entreprises font des gestes en ce sens. C'est le cas notamment de certaines plates-formes de streaming. Comme par exemple CBS All Access qui offre un mois gratuit.

Rester chez soi à regarder des films et des séries TV et/ou à jouer aux jeux vidéo peut ressembler à des vacances parfaites mais la réalité est bien plus triste aujourd’hui. Des millions de personnes sont en réalité au chômage à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, leur employeur ayant été contraint de fermer ou de réduire drastiquement son activité. Il y a heureusement plusieurs initiatives toujours appréciables pour faire passer le temps.

CBS All Access offre un mois gratuit pour affronter le confinement

Pour certains, en cette période très difficile financièrement, un abonnement à un service de streaming est un luxe qui n’est plus possible. Aujourd’hui, bonne nouvelle, CBS veut participer à remonter le moral des confinés, à sa manière. L’entreprise vient d’annoncer que, même si vous n’êtes pas abonné(e) à CBS All Access, vous pourrez regarder Star Trek : Picard depuis le confort et la sécurité de votre maison. Et ce de manière totalement gratuite. Un joli cadeau qui permettra de faire passer le temps, et de découvrir de nouvelles références.

et découvrir notamment Star Trek : Picard

Cela étant dit, CBS vous demandera tout de même de vous créer un compte. Il vous suffit cependant de renseigner le code “GIFT” pour débloquer un mois d’utilisation totalement gratuite. Vous aurez alors accès à Star Trek : Picard, comme dit précédemment, mais si vous n’êtes pas particulièrement fan de Star Trek, vous aurez pratiquement tout le catalogue de la plate-forme à votre disposition. Si vous ne connaissez pas CBS All Access, ce mois d’essai gratuit pourrait être l’occasion de découvrir le service et ses créations originales. Il est toujours intéressant d’aller voir ce que fait la concurrence, d’autant qu’en France, on connait principalement Netflix et Amazon Prime Vidéo.