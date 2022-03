Face à une faible demande, Apple diminue la production d’iPhone SE 5G

Le nouvel iPhone SE 5G d’Apple était censé permettre aux utilisateurs avec un budget serré de pouvoir s’offrir un iPhone disposant de la 5G sans devoir dépenser la somme demandée pour les modèles plus haut de gamme proposés par la firme de Cupertino. Sur le papier, l’idée était bonne, il y avait de quoi signer un gros succès. Malheureusment, en pratique, il semblerait que la situation soit très différente.

En effet, si l’on en croit un certain nombre de rapports, l’un de la part de Nikkei Asian Review et l’autre du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, par exemple, tous deux affirment qu’Apple aurait déjà réduit la production de son iPhone SE 5G de 20 % à cause, semble-t-il, de la faible demande pour l’appareil. Des allégations qui vont à l’encontre de plusieurs autres, émises précédemment, voulant que cette production ait été ralentie à cause de la pénurie mondiale de puces.

Bien que le tarif de cet appareil puisse être intéressant pour certains clients qui pourraient trouver les différents modèles d’iPhone trop onéreux pour eux, d’autres ont remis en doute la décision de la firme de Cupertino de conserver un design déjà vieux de plusieurs années. Si l’on ajoute à cela le fait que le smartphone manque de fonctionnalités comme Face ID, qui existe pourtant maintenant plusieurs années, on peut comprendre que certains puissent trouver que l’appareil ne vaut pas le prix demandé.

Et bien que la marque à la pomme n’ait pas communiqué le nombre d’iPhone SE 5G qu’elle a vendus à ce jour, le fait que plusieurs rapports affirment que la production a diminué laisse clairement entendre que les ventes ne sont pas au niveau attendu par Apple. La situation repartira-t-elle à la hausse plus tard ? La firme de Cupertino doit-elle se préparer à un échec commercial ? Difficile à dire.

Shanghai lockdown doesn't affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status "in stock" as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022