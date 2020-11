Face à la pénurie, Apple utiliserait des pièces de l’iPad pour l’iPhone 12

La situation est très complexe dans le monde entier à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les productions ont été grandement perturbées et cela se ressent, notamment chez Apple avec sa production d'iPhone 12.

Comme chaque année, l’iPhone est extrêmement demandé. L’iPhone 12 semble promis à un très bon avenir, Apple ferait actuellement face à une énorme demande pour cette nouvelle génération de smartphones. À tel point que, pour gérer cette demande et pouvoir répondre à la sollicitation des clients, la firme de Cupertino puiserait actuellement dans ses stocks de composants pour l’iPad.

Apple tente de gérer l’énorme demande d’iPhone 12

Avant que vous ne commenciez à sauter au plafond ou à craindre quoi que ce soit, sachez que l’on ne parle pas ici d’Apple qui s’arrangerait pour faire rentrer des morceaux d’iPad dans un châssis d’iPhone créant ainsi un Frankenstein du smartphone. Certains composants sont partagés entre les deux produits Apple comme le processeur ou le scanner LiDAR de l’iPad que l’on retrouve aussi dans l’iPhone. C’est tout du moins ce qu’avance un rapport de Nikkei Asian Review qui suggère aussi que, en conséquence, Apple pourrait finir par expédier quelque 2 millions d’iPad de moins que ses prévisions.

en puisant dans ses stocks de composants pour l’iPad

Cela étant dit, c’est finalement un “bon” problème pour Apple dans la mesure où cela signifie que la marque à la pomme pourra vendre davantage d’iPhone. À l’heure actuelle, seuls les iPhone 12 et iPhone 12 Pro ont été commercialisés. La firme de Cupertino devrait commercialiser les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max plus tard ce mois-ci, il sera alors intéressant de voir si Apple est parvenu à gérer son approvisionnement d’ici là ou si l’iPhone 12 Pro Max finira par puiser encore davantage dans les stocks de composants initialement prévus pour les iPad.

Espérons en tous les cas que la situation soit rétablie assez rapidement sans quoi cela pourrait devenir assez problématique. La période de fin d’année étant d’ordinaire très propice pour le marché des smartphones, il ne faudrait pas que Apple se retrouve avec une “vraie” pénurie sur les bras pour ses iPhone 12. À suivre !