Face à la grogne des utilisateurs, Crypto.com courbe l’échine

Crypto.com change ses plans suite à l'annonce de la diminution des récompenses de cashback. Un nouveau programme qui ne réjouit pas tout le monde.

Quelques jours seulement après avoir annoncé que les avantages en cashback allaient être sensiblement revus à la baisse et que les récompenses en staking allaient disparaître purement et simplement, Crypto.com décide de faire le dos rond face aux nombreuses, et compréhensibles, critiques de ses utilisateurs.

Moins d’une semaine après l’annonce officielle de la diminution de son programme d’avantages client, Crypto.com a donc pris la décision de revoir encore sa copie. Le PDG Kris Marszalek tweetait de tous nouveaux et conditions plus favorables aux utilisateurs que ce qui avait été annoncé il y a quelques jours. Il écrit notamment que les récompenses en cashback de la carte Ruby Steel vont passer de 0,5 à 1 % et que celles des cartes Jade et Indigo passeront de 1,5 à 2 %. De plus, les clients peuvent continuer de gagner les récompenses de staking sur leurs cartes pendant encore six mois s’ils bloquent leurs tokens avant le début du mois de juin. L’entreprise proposera aussi gratuitement l’amélioration de la carte, habituellement à 50 $.

Le 30 avril dernier, Crypto.com annonçait une diminution très nette de ses avantages de cashback sur ses cartes prépayées Visa, passant de entre 1 et 8 % à entre 0 et 2 %. Et supprimant par ailleurs les récompenses de staking. Suite à une énorme grogne des utilisateurs, Kris Marszalek écrivait dès le lendemain que les possesseurs de cartes Obsidian, Icy White et Frosted Rose Gold seraient éligibles à des retours de 8 %, tandis que ceux disposant d’une carte Indigo ou Jade pourraient gagner 4 %.

Un nouveau programme qui ne réjouit pas tout le monde

Le PDG expliquait que “le processus était loin d’être idéal, mais il est important que nous prenions en compte vos retours et que nous proposions une offre attractive, mais calculée.” Les réactions face à ce nouveau plan sont encore mitigées. L’utilisateur @MKYroot tweetait par exemple : “J’ai actuellement la carte Ruby Red parce que je ne suis pas riche et que je ne peux m’offrir un niveau supérieur. Mais être limité à 1 % chez CRO ne vaut plus le coup. J’adore CRO et je resterai sur le long terme, mais je pense qu’il est temps de passer sur une autre plate-forme pour les avantages des cartes.”

Le token CRO, natif de la blockchain Cronos de Crypto.com, a perdu près de 5 % suite à cette annonce.