Face à la grogne des fans, S.T.A.L.K.E.R 2 n’aura pas de NFT

La technologie de la blockchain représente un potentiel presque infini. L’un des exemples les plus représentatifs, à l’heure actuelle, reste très certainement les NFT, qui permettent d’inclure une réelle notion de propriété et d’unicité sur des contenus numériques. On les voit aujourd’hui dans l’art et dans les jeux vidéo. Ce qui donne évidemment des idées à nombre d’éditeurs et de développeurs. S.T.A.L.K.E.R 2 fera cependant sans, les fans ayant clairement montré leur mécontentement face à cette idée.

Pas de NFT dans S.T.A.L.K.E.R 2, finalement

Suite à la colère véhémente des fans, le développeur de S.T.A.L.K.E.R 2, GSC Game World, a décidé de faire marche arrière quant à son projet d’inclure des tokens non-fongibles (NFT) dans son nouveau jeu. L’annonce est arrivée un jour seulement après que le studio a fait part du fait que S.T.A.L.K.E.R 2 inclurait des NFT.

Ce jeudi, GSC Game World avait publié puis supprimé une explication pour cette décision, déclarant qu’il utiliserait l’argent gagné grâce à ces tokens pour financer le développement de la suite du jeu. Les fans ont rapidement commencé à critiquer tant l’annonce initiale de mercredi que le communiqué publié plus tard par le studio. La réaction était tellement vive que GSC Game World a supprimé sa déclaration environ une heure seulement après l’avoir publiée.

“Nous vous avons entendu”, peut-on lire dans le dernier communiqué en date. “Face aux réactions que nous avons reçues, nous avons pris la décision d’annuler tout ce qui est relatif aux NFT dans S.T.A.L.K.E.R 2”. Le studio a ajouté qu’il réaliserait son jeu “quel qu’en soit le coût”, de lui-même.

Le revirement de GSC Game World survient la même semaine précisément après la décision d’Ubisoft, très critiquée, elle aussi, d’inclure des NFT dans Ghost Recon : Breakpoint. Si les fans de jeux vidéo font plutôt front commun pour montrer leur dégoût envers cette technologie, à l’heure actuelle, il faut s’attendre à en voir de plus en plus arriver dans les jeux vidéo, et non de moins en moins, les éditeurs tentant d’inclure des NFT dans leurs jeux, actuels ou à venir. Le PDG de EA, Andrew Wilson, déclarait par exemple que cette technologie représente “l’avenir de [l’]industrie.”