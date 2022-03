F1 Manager 2022 : une nouvelle expérience de simulation dans le monde des sports mécaniques

Frontier Developments annonce la création de la licence F1 Manager 2022 en partenariat avec la FIA Formula One World Championship.

Dans la peau d’un directeur d’écurie, les joueurs de F1 Manager 2022 devront recruter des pilotes et des ingénieurs, gérer les budgets et les demandes des pilotes, améliorer les voitures et les installations de course ainsi que prendre diverses décisions stratégiques pour être en pole position au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA et au Championnat du monde des Constructeurs de Formule 1. Le studio britannique Frontier Developments promet de délivrer une expérience stimulante et immersive pour les amoureux de Formule 1 comme pour les novices, tout en présentant les subtilités du championnat le plus prestigieux au monde, avec un réalisme sans précédent et un design de haute qualité.

Un trailer pour F1 Manager 2022

F1 Manager 2022 sortira cet été 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Epic Games Store).

“Nous sommes ravis de nous associer avec la FIA Formula One World Championship. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux afin de proposer une véritable expérience authentique, et ils nous ont offert un accès étendu à tous les aspects de ce sport pour nous permettre de réaliser ceci“, a déclaré David Braben, PDG et fondateur de Frontier Developments. “Nous sentons que c’est le début de quelque chose de spécial, nous avons hâte que les joueurs découvrent F1 Manager 2022“. Le game director Andy Fletcher ajoute : “Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un fan de Formule 1, et nous sommes ravis de présenter une nouvelle façon pour les fans de F1 de se plonger dans le plus grand spectacle de course automobile. Nous allons proposer une expérience authentique et passionnante aussi bien pour les nouveaux venus que pour les plus grands fans. Notre implication dans ce monde de la Formule 1 en constant changement créera une base solide pour cette série de jeu spécial et évolutif dans le temps.“