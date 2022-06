F1 Manager 2022 : du paddock au podium, une simulation poussée pour les fans

Prenez toutes les décisions et laissez votre empreinte dans le monde de la Formule 1.

Les joueurs de F1 Manager 2022 ont pour objectif de mener leur écurie à la gloire du championnat dès la saison 2022 et au-delà. Dans la peau d’un manager général, ces derniers contrôleront tous les aspects de leur équipe, du siège social aux recruteurs, en passant par les sponsors et le personnel. En plus de choisir parmi les pilotes de F1, F2 et F3 afin de créer une véritable dream team, ils devront également allouer des pneus et pièces de rechange ainsi que des objectifs optionnels de sponsors pour renforcer leur position financière avant chaque week-end de course. Lors des séances d’essais libres, les pilotes se familiariseront avec la piste ainsi que la voiture et les résultats obtenus permettront d’orienter les réglages de la voiture avant la fameuse séance de qualification.

How are we all feeling after yesterday? 😅 Take complete control of an @F1 team from 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟮𝟱 in F1 Manager 2022! Catch up on all the news – including a 10% discount offer 👀https://t.co/pXIyqzgKCB | #F1 pic.twitter.com/5Q4luHlbrl — F1® Manager 2022 (@F1Manager) June 8, 2022

Les courses sont illustrées par des visuels impressionnants avec une variété d’angles de caméra embarquée ainsi qu’en bord de piste, donnant vie à l’action sur les vingt-deux Grand Prix de la FIA Formula One World Championship. A noter que David Croft, commentateur principal de la F1 chez Sky Sports et Karun Chandhok, ancien pilote de Formule 1, prêtent tous deux leur voix emblématique à F1 Manager 2022. De l’extinction des feux au drapeau à damiers, en passant par la stratégie des arrêts et les commandes du pilote en course, les joueurs peuvent choisir de contrôler chaque décision sur la piste. En émettant des commandes radio authentiques à leurs pilotes et en utilisant des données en temps réel pour réagir aux événements dynamiques de la course, tels que les changements de temps, les voitures de sécurité et les drapeaux rouges. Ils pourront prendre les décisions cruciales qui les mèneront à la première marche du podium ou les laisseront en queue de peloton.

Du gameplay pour F1 Manager 2022

F1 Manager 2022 sera disponible le 30 août prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. En précommandant la version numérique pourront essayer la nouvelle expérience de simulation dans le monde des sports mécaniques cinq jours plus tôt à l’occasion du Grand Prix Rolex de Belgique de Formule 1 2022.