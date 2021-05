F1 2021 : le premier jeu de Codemasters sous l’ère EA

Une histoire originale à vivre dans F1 2021 dès l'été.

Lancez-vous dans une aventure épique avec Point de Rupture, le mode scénarisé de F1 2021, jouez avec un ami en coopération ou en compétition dans le très attendu mode Carrière Deux Joueurs, plongez au cœur de l’action avec le mode Début Saison Réelle pour jouer avec les classements Pilotes et Constructeurs en temps réel.

Point de Rupture : Passez des rangs de la Formule 2 à la célébrité dans le monde de la Formule 1. Découvrez le style de vie sur et hors piste en prenant place au sommet du sport automobile. Ce n’est pas tout. Après ses débuts tristement célèbres en F1 2019, Devon Butler est de retour

Carrière Deux Joueurs : Mode Carrière avec vos amis en coopération ou en compétition. Chaque joueur pourra activer les aides qu’il souhaite. Vous pourrez donc profiter pleinement de ce nouveau mode, que vous soyez un habitué ou un nouveau venu

Début Saison Réelle : Cette nouvelle fonctionnalité permet de prendre la saison en cours de route et, en vous basant sur le classement actuel, de participer aux courses restantes

Quelles fonctionnalités retrouverez-vous dans F1 2021 ? : Toutes vos fonctionnalités favorites comme Mon Écurie, le mode deux joueurs en écran partagé, les saisons raccourcies, les options accessibles et la F2 seront bien sûr toujours disponibles. Nous avons également développé et amélioré de nombreuses autres fonctionnalités, en particulier les aides évolutives, les stats des pilotes et le mode multijoueur

F1 2021 sera disponible le 16 juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. Codemasters annonce que les précommandes numériques donnent accès au pack de contenu Point de rupture, sachant que l’édition Deluxe rajoute le pack Pilotes additionnels.

Sept pilotes emblématiques pour le mode “FUT” de F1 2021

Ces icônes ont été ajoutées au marché des pilotes, toutes prêtes à être embauchées. Si vous pouvez répondre à leurs attentes et à leurs exigences salariales, elles seront disponibles dans Mon Écurie. Introduit pour la première fois dans F1 2020, ce mode permet de créer une nouvelle équipe de Formule 1 et de prendre place aux côtés des pilotes établis. Qu’il s’agisse de choisir votre livrée, votre fournisseur de moteur ou d’engager un coéquipier de F1, de F2 ou de l’une des sept icônes de pilotes, il sera possible de prendre le contrôle pour viser la gloire.