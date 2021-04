F-Zero : la licence n’est pas morte, mais il manque “une nouvelle grande idée”

Faire revenir F-Zero sur le devant de la scène avec un nouvel opus est compliqué selon Takaya Imamura, ancienne personnalité de Nintendo et créateur de Captain Falcon.

Professeur de l’Osaka Institute of Technology (OIT) depuis peu suite à son départ de chez Nintendo après plus d’une trentaine d’années de bons et loyaux services, Takaya Imamura a accepté d’évoquer l’avenir de F-Zero dans un entretien accordé à IGN. S’il sait parfaitement que les fans veulent un retour de la licence depuis de nombreuses années, il y a un petit quelque chose qui bloque Nintendo à passer le pas, tout comme les producteurs qui peuvent potentiellement se voir confier le projet : “De mon côté, j’ai pensé plusieurs fois à développer un nouveau jeu, mais sans une nouvelle grande idée, c’est difficile de faire revenir la série. Néanmoins, elle n’est pas morte…”

L’un des vrais problèmes de Nintendo n’est autre que Mario Kart qui fait clairement de l’ombre à F-Zero au point de récupérer le concept d’anti-gravité pour transcender l’expérience et rendre les circuits plus impressionnants avec la 3D. Renouveler totalement l’expérience s’avère désormais complexe et l’art du reboot pour souvent donner lieu à des échecs comme Star Fox Zero. F-Zero GX du studio Amusement Vision (Sega) sur GameCube est d’ailleurs considéré par Imamura-san comme l’épisode ultime.

L’identité visuelle de F-Zero, les souvenirs de Takaya Imamura

Takaya Imamura a été grand artisan du succès de F-Zero chez Nintendo : “Avant que je rejoigne le projet, F-Zero avait déjà commencé comme un jeu visant à utiliser au maximum le potentiel du nouveau Mode 7. J’aimais la science-fiction, alors j’ai retravaillé et édité les véhicules que Shimizu avait dessinés tout seul. J’ai également dessiné les modèles d’animation et les personnages, et j’étais également responsable des courses. À l’époque, nous faisions des jeux avec des équipes de moins de 10 personnes. F-Zero a été créé par une équipe particulièrement petite, donc la personne qui a fait les sprites devait également créer la disposition des courses, entre autres.“