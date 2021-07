F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch, un ambitieux metroidvania dieselpunk

La combinaison de l'esthétique dieselpunk et de l'architecture orientale avec la puissance graphique de l'Unreal Engine donne à Torch City toute sa saveur dans F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch.

Après que les animaux de Torch City aient été vaincus par l’envahissante Légion robotique lors de la Guerre de la Résistance il y a six ans, l’ancien résistant Rayton le lapin a gardé un profil bas. L’arrestation d’un ami ne lui a laissé d’autre choix que de revêtir son poing métallique géant et de se battre contre ceux qui l’opprimaient. Il était loin de se douter qu’il serait bientôt pris dans un maelström de conspirations impliquant la Légion, la Résistance et le Gang des Rats.

Fist, Puño, Faust, Nyrkki, मुट्ठी, Кулак, 拳, Punho, Pięść, こぶし… And that is one of the three main weapons that Rayton uses. How about Rabbit? What is Rabbit 🐰 in your language? 😃https://t.co/Hh6sNhaTSl pic.twitter.com/G5ANKXt7HW — F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (@FISTthegame) July 3, 2021

Yang Xiang, business development à TiGames, déclare : “Quand nous avons commencé à dépeindre le monde du jeu, nous avons vraiment essayé de créer un protagoniste humain, mais nous nous sommes aperçus tout de suite qu’aucun être humain ne serait aussi universel et acceptable pour tout le monde qu’un personnage animal. Comparé au chat ou au chien, le lapin et ses deux longues oreilles possède une forme plus identifiable dans un jeu de plateforme. Mais ce qui est plus important, c’est que les gens pensent que le lapin appartient à une race animale faible et vulnérable, donc quand un lapin devient vétéran silencieux maniant un énorme poing mécanique, un conflit signifiant apparaît, ainsi est né Rayton. Mais pourquoi un poing ? Les épées ou les sabres sont certainement très cool, mais le poing contient une rage à laquelle vous voulez donner libre cours contre les ennemis sur votre route, en particulier lorsque ce poing est aussi disproportionné.”

Un trailer pour F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch

F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch sortira le 7 septembre prochain sur PS5 et PS4.