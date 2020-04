Extraction : bande-annonce du prochain film des frères Russo

Chris Hemsworth incarne un mercenaire dans sa mission d'extraction la plus dangereuse, au côté de David Harbour et Golshifteh Farahani.

Joe et Anthony Russo composent le duo de réalisateurs auxquels ont doit quatre films du Marvel Cinematic Universe, réalisés en 2014 et 2019 : Captain America: Le soldat de l’hiver, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Ayant l’habitude de jongler avec un gros budget, ils se retrouvent à la tête de projets moins importants mais qui leur tiennent tout autant à cœur à travers leur maison de production AGBO. En 2019, ils pilotaient ainsi le long-métrage Mosul, qui doit son origine à un article du journaliste Luke Mogelson dans le New Yorker intitulé The Avengers of Mosul. L’auteur y racontait comment une force d’élite s’est constituée en Irak pour libérer Mossoul des mains de l’État Islamique, tout en se vengeant contre les auteurs d’exactions. Financé par les frères Russo, la réalisation avait été confiée à Matthew Michael Carnahan, scénariste entre autres de World War Z, Le Royaume et Lions et agneaux.

Une distribution intéressante

Le film est co-financé par India Take One Productions (L’odyssée de Pi, Slumdog Millionaire, Lion, Zero Dark Thirty) et AGBO, et est distribué dans le monde entier par Netflix. Il fait la part belle aux acteurs indiens, mais n’est pas réalisé dans ce pays où Netflix a annoncé dépenser $420 millions pour produire des films et séries en 2020. À l’affiche de Extraction, on trouvera Chris Hemsworth, que les producteurs ont eu l’habitude côtoyer, ce dernier incarnant Thor dans le MCU. Il sera accompagné de David Harbour (Stranger Things), Golshifteh Farahani (À propos d’Elly de Asghar Farhadi, au côté d’Adam Driver dans Paterson) et Rudhraksh Jaiswal.

Diffusé sur Netflix le 24 avril

La réalisation de Extraction a été confiée à Sam Hargrave, dont les frères Russo sont familier, ce dernier ayant officié à la coordination des cascades dans l’ensembles des films du MCU. Dans ce long-métrage, Hemsworth incarnera Tyler Rake, un mercenaire qui se lance dans l’extraction la plus mortelle de sa carrière lorsqu’il s’engage à sauver le fils d’un seigneur de guerre. Il sera diffusé sur Netflix à partir du 24 avril.