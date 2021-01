Explosion de la cote de popularité de Signal suite aux changements apportés à WhatsApp

Depuis le rachat de WhatsApp par Facebook, nombreux étaient ceux à s’interroger quant aux règles d’utilisation et à l’usage des données qui en serait fait. Le rachat a eu lieu en février 2014 et depuis lors, pas grand-chose n’avait bougé. Mais aujourd’hui, la firme de Menlo Park procède à un changement de taille, un changement qui fait grincer des dents et qui lui coûte aujourd’hui nombre d’utilisateurs, notamment pour la plate-forme Signal.

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, WhatsApp a procédé à certains changements dans ses directives quant à la vie privée. S’il fallait résumer, nous dirions que, désormais, toutes vos données WhatsApp sont partagées avec Facebook. L’entreprise permettait précédemment aux utilisateurs d’autoriser ou non ce partage mais maintenant, le choix n’existe plus. Soit vous partagez vos données, soit vous cessez d’utiliser l’application.

Certains pourraient se sentir inconfortable à l’idée de partager davantage encore de données avec Facebook. Et c’est probablement pour cette raison que nombre d’utilisateurs ont commencé à aller voir ailleurs. Et notamment vers Signal. D’ailleurs, selon un tweet de Signal, il semblerait que les inscriptions aient vraiment explosé, entraînant même des retards dans l’envoi des codes de vérification. Et le fait que Elon Musk en personne ait tweeté d’aller s’inscrire sur Signal pour remplacer WhatsApp n’y ait probablement pas pour rien.

Le développeur de la plate-forme précise travailler d’arrache-pied avec les opérateurs pour résoudre le problème mais il se pourrait que cet embouteillage dure encore quelque temps. Preuve que les utilisateurs sont nombreux à vouloir quitter WhatsApp. Toujours est-il que la transition à une nouvelle plate-forme ne sera pas simple. Il faudra convaincre ses contacts de changer eux aussi. Sans compter toutes les entreprises qui utilisent WhatsApp pour leurs communications.

WhatsApp est actuellement l’une des plates-formes de messagerie instantanée les plus populaires au monde, il est assez difficile d’imaginer un exode massif de ses utilisateurs. Et qui sait, peut-être cela fera-t-il réfléchir Facebook…

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.

— Signal (@signalapp) January 7, 2021