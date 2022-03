Exoprimal : un TPS multijoueur coopératif et compétitif avec des dinosaures

Des équipes de cinq joueurs équipés d’exosquelettes à la pointe de la technologie vont affronter sans relâche des hordes de dinosaures dans Exoprimal.

En 2040, la planète est en crise. Des dinosaures surgissent de nulle part et dévastent les villes du monde entier. Menacé par les créatures les plus mortelles de l’histoire, le monde se tourne vers la puissante société Aibius et sa technologie révolutionnaire. Leviathan, l’IA de nouvelle génération de la société, est capable de prévoir les lieux d’apparition des dinosaures et de déployer des Exofighters sur place. Équipés d’une armure de combat mécanisée ultramoderne appelée Exosuit, ces guerriers représentent le dernier espoir de l’humanité. Dans le mode principal de la nouvelle licence de Capcom, Dino Survival, les joueurs se battent contre d’innombrables dinosaures tout en faisant la course pour terminer les missions avant les équipes rivales dans des affrontements à cinq contre cinq.

Un mélange dynamique d’objectifs maintient les joueurs sur leurs gardes et garantit que chaque match est différent du précédent. Les Exofighters devront rester sur leurs gardes lorsque les chasses se transforment en livraisons de cargaisons précieuses ou en derniers combats désespérés contre des assauts incessants. Les équipes adverses ont même la possibilité d’attaquer les adversaires de front et d’entraver leur progression. Bien qu’Exoprimal soit purement axé sur le multijoueur, une narration est imbriquée dans celui-ci. Les joueurs peuvent ainsi s’imprégner de la riche histoire du monde et de ses personnages hauts en couleur en débloquant de nouveaux éléments de l’histoire et en reconstituant le mystère qui se cache derrière les épidémies de dinosaures.

Les Exosuits des Exofighters

Assaut : Les exosquelettes d’assaut servent principalement à infliger des dégâts aux ennemis via des attaques rapprochées, à mi-distance ou à longue distance. Leur équipement diffère, mais chaque exosquelette d’assaut est équipé d’armes et de capacités sur mesure pour renforcer son efficacité au combat. Utilisez l’arme la plus adaptée à chaque situation et vous éradiquerez tout ce qui se dresse sur votre chemin

Tank : Les exosquelettes tank sont spécialisés dans la protection de leurs alliés, grâce à leur capacité à attirer les attaques ennemies et à en absorber les dégâts. Que ce soit pour repousser une horde ennemie ou pour stopper les attaques d’un dinosaure implacable, les exosquelettes tank formeront la première ligne de défense de votre équipe

Soutien : Les exosquelettes de soutien mettent à disposition une vaste gamme de capacités pour assurer la survie de l’équipe. La plus commune est celle de réparer les exosquelettes alliés, mais les exosquelettes de soutien sont également équipés de nombreuses capacités de boost et de debuff. Utilisez-les pour améliorer l’efficacité de l’équipe au combat et remplir vos objectifs encore plus vite

Un trailer pour Exoprimal

Exoprimal sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).