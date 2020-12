ExoMy, un petit rover programmable imprimé en 3D inspiré de ExoMars

La conquête spatiale nécessite d'énormes moyens. Financiers, évidemment, mais aussi intellectuels. Cela passe notamment par susciter des vocations dans divers domaines. Parmi lesquels la robotique.

La conquête spatiale a déjà été marquée par de nombreux véhicules emblématiques. Aujourd’hui, ce sont les robots qui sont à l’honneur. De Sojourner au plus imposant Curiosity, les rovers robotisés existent dans toutes les formes et toutes les tailles, ou presque. Mais rares sont ceux qui peuvent se vanter d’être aussi mignons que le nouveau rover ExoMy de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Et mieux encore, vous pouvez le fabriquer vous-même entièrement grâce à une imprimante 3D.

ExoMy, une réplique du rover ExoMars, à réaliser vous-même

ExoMy est une réplique de 42 cm du rover Rosalind Franklin de l’ESA qui, après avoir manqué sa fenêtre de lancement en 2020, devrait désormais aller arpenter le sol de Mars dans le courant de l’année 2022. Celui-ci est équipé du système de suspension triple de sa grande sœur et vous pourrez personnaliser la face avant, celle qui intègre la caméra du rover, avec différents chapeaux. Si jamais l’option par défaut n’était pas assez mignonne pour vous, bien évidemment.

Un robot aussi craquant que Wall-E

Vous pouvez télécharger tout le nécessaire pour le fabriquer – y compris les instructions d’assemblage et le logiciel – directement depuis GitHub. L’ESA estime qu’au total, le petit robot ExoMy coûte environ 500 €, pour les différents matériaux et composants. Il vous faudra aussi environ deux semaines pour imprimer en 3D la totalité des éléments. “Nous nous sommes appliqués à rendre le design aussi abordabe et accessible que possible. Le robot utilise un ordinateur Raspberry Pi et des composants électroniques grand public disponibles en ligne ou dans les commerces spécialisés”, explique l’agence.

Si 500 € représente un budget trop élevé, vous pourrez vous “consoler” en regardant le mignon petit ExoMy en pleine action dans la vidéo ci-dessous partagée par l’ESA. L’agence spatiale européenne espère que les étudiants utiliseront ce design pour en apprendre davantage sur la robotique et la mission ExoMars. Ou tout simplement pour profiter d’un petit compagnon robotisé très attendrissant !