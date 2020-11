Exit les appels vidéo en groupe sur Google Hangouts

Si Google propose nombre de services et produits aujourd'hui extrêmement populaires, certains ont du mal à exister. Par exemple, le géant américain n'est jamais vraiment parvenu à trouver la bonne solution pour la messagerie instantanée...

Au fil des ans, Google a mis au point nombre de produits et services. Certains sont morts très jeunes, d’autres, au contraire, ont existé longtemps. Et parfois, certains services peuvent venir empiéter sur d’autres et causer une certaine confusion chez les utilisateurs. Hangouts en est le parfait exemple. Il y a quelque temps encore, Hangouts était la seule solution, ou presque, pour réaliser des appels vidéo en groupe.

Google met fin aux appels vidéo en groupe sur Hangouts

Cela étant dit, Google changeait la donne assez récemment en introduisant des plates-formes comme Google Meet et Google Duo, toutes deux offrant cette même fonctionnalité d’appel vidéo en groupe. Mais aujourd’hui, la firme de Mountain View semble avoir fait disparaître la fonctionnalité de Hangouts. Désormais, les utilisateurs sont redirigés vers Google Meet s’ils souhaitent lancer des appels vidéo en groupe.

Les utilisateurs sont redirigés vers Meet

Les utilisateurs Hangouts qui lancent l’application sont désormais accueillis par un message les informant que les appels vidéo en groupe sont désormais réalisés via Google Meet. Le géant américain met aussi en avant les avantages de Meet, comme le sous-titrage en direct et le partage d’écran. Il n’est pas surprenant que Google commence à faire déplacer les utilisateurs Hangouts vers Meet dans la mesure où l’entreprise a l’intention de faire disparaître Hangouts.

L’entreprise avait déjà annoncé que le service serait arrêté durant le premier semestre 2021. Autrement dit, si vous utilisez encore Hangouts pour les appels vidéo en groupe, il pourrait être intéressant de passer dès maintenant à Meet pour vous accoutumer avec la nouvelle interface et ses fonctionnalités. Espérons maintenant que Google sera satisfait de Meet et que le géant ne sortira pas un nouveau service de messagerie texte/vidéo d’ici peu. Affaire à suivre. Mais d’ici là, ce sera donc Meet.