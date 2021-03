Evolution Championship Series : Sony Interactive Entertainment rachète la compétition eSport de versus fighting

Le géant japonais Sony s'est associé avec RTS pour l'acquisition de l'Evolution Championship Series via une joint-venture.

Grâce à ce nouveau partenariat, Tony et Tom Cannon, les cofondateurs de l’Evolution Championship Series, continueront à être étroitement impliqués en tant que conseillers stratégiques pour s’assurer que l’EVO reste une plateforme compétitive unique en son genre pour les jeux de combat. Cette collaboration dans le cadre d’un partenariat de coentreprise entre Sony Interactive Entertainment et RTS (expert en gestion d’événements eSport, conseil aux marques et aux développeurs et des talents dans le domaine du jeu) va par ailleurs propulser l’EVO encore plus loin en tant que tournoi de premier plan et favoriser la croissance continue de la communauté des joueurs compétitifs sur toutes les plateformes.

Welcoming @Evo into the PlayStation family: https://t.co/I3J5iOKhha Sony Interactive Entertainment and new esports venture RTS have jointly acquired the Evolution Championship Series pic.twitter.com/efOkbf61lU — PlayStation (@PlayStation) March 18, 2021

“Les jeux de combat font partie intégrante de l’héritage de PlayStation et de notre communauté depuis le tout début, et nous avons été ravis de nous associer à l’EVO au fil des ans“, a déclaré Steven Roberts, vice-président de la branche Global Competitive Gaming chez Sony Interactive Entertainment. “Cette acquisition conjointe avec RTS marque un nouveau chapitre de collaboration avec les cofondateurs de l’EVO, Tom et Tony Cannon, et leur communauté passionnée de fans de jeux de combat.”

“L’EVO est une communauté unique et emblématique qui ne ressemble à aucune autre dans le domaine des jeux de combat, et nous sommes fiers de nous associer aux équipes de SIE et aux légendes que sont Tom et Tony – ainsi que Mark Julio en tant que responsable du développement commercial – pour aider à développer l’EVO“, a déclaré Stuart Saw, PDG de RTS, la division eSport d’Endeavor. “Nous avons tellement de projets passionnants en réserve pour cette année et au-delà.”

eSport : les fondateurs de l’EVO adresse un message aux joueurs

Tom et Tony Cannon valident le rachat de Sony : “L’EVO ne serait pas possible sans la passion collective et la collaboration de la communauté des jeux de combat, et nous sommes profondément reconnaissants pour votre dévouement au cours des 25 dernières années. Nous savons que l’année dernière a été difficile en raison de la pandémie, et des circonstances entourant l’annulation de l’EVO Online impliquant un ancien membre de l’équipe qui s’est complètement séparé de notre société. Nous voulons réaffirmer que le harcèlement ou les abus de toute sorte n’ont pas leur place au sein de l’EVO ou de l’un de nos futurs événements, et nous prenons toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que les membres de notre communauté seront toujours traités avec le respect, la dignité et la décence que vous méritez. Afin d’honorer la confiance que vous avez tous placée dans l’EVO, nous réalisons que nous avons besoin d’un partenaire stratégique expérimenté qui respecte vraiment l’esprit du Fighting Game Community. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que l’EVO fait désormais partie du partenariat conjoint de Sony Interactive Entertainment et de RTS. Celui-ci s’engage à vous faire vivre des tournois et des expériences de jeu compétitives extraordinaires cette année et au-delà.”

EVO Online : retour en août prochain en numérique sur deux périodes

L’Evolution Championship Series revient cette année sous le nom d’EVO Online, une compétition entièrement en ligne qui aura lieu du 6 au 8 août et du 13 au 15 août. L’entrée sera gratuite, et les joueurs d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine pourront s’affronter sur Tekken 7 de Bandai Namco Entertainment, Street Fighter V : Champion Edition de Capcom, Mortal Kombat 11 Ultimate de Warner Bros Games et Guilty Gear Strive d’Arc System Works. Les qualifications seront diffusées en livestreaming et plus de détails seront partagés dans les semaines à venir sur evo.gg.

Sony précise par ailleurs que le tournoi restera ouvert à toutes les plateformes et que le but ne sera donc pas de privilégier les consoles PlayStation : “Notre équipe collective est concentrée sur une mission, à savoir préserver l’authenticité de l’EVO pour la communauté des jeux de combat et trouver des moyens créatifs, aux côtés de nos fans, pour faire croître le tournoi et rendre ses événements et ses émissions plus amusants, attrayants et accessibles que jamais. L’EVO restera ce qu’il a toujours été, une compétition au format ouvert qui donne aux fans de jeux de combat de différents pays une chance de se connecter, de tester leurs compétences et de forger de nouvelles amitiés.“